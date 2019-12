[#MIAM] On a goûté 3 infusions parfaites pour Noël

Dans une nouvelle boutique de thé Rue Marceau.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours consacrée à l’actualité gastronomique en Indre-et-Loire.

Betjeman & Barton c’est une marque plutôt connue dans le monde du thé. Depuis quelques mois, elle compte un nouveau point de vente français au 27 Rue Marceau à Tours, avec Delphine Tiercelin derrière la caisse (au passage allez-y pour admirer la jolie vitrine de Noël signée Les Sœurs s’en Mêlent, rassemblant les principaux monuments tourangeaux). Sur les étagères, pas moins d’une centaine de thés ou infusions en vrac en provenance de Chine, du Japon, d’Inde ou de Corée mais aussi des théières, des tasses et quelques gourmandises (vous risquez par exemple de repartir avec du pain d’épice, il est excellent). La marque travaille avec plusieurs grands chefs tourangeaux comme Gaëtan Evrard (L’Evidence à Montbazon) ou Gilles Hemart (au Château Belmont).

On a poussé la porte et on a demandé conseil : « Qu’est-ce que vous me conseillez de boire comme infusion pour les fêtes de fin d’année ? »

1 – Infusion de coques de fèves de cacao

« Ces coques viennent d’une plantation bio à Saint-Domingue. La coque est broyée, torréfiée et on l’infuse. Nous la proposons pure ou aromatisée, au caramel ou au gingembre par exemple. C’est bien pour les enfants car sans théine. On n’est pas sur du thé au chocolat mais plutôt sur un chocolat à l’eau avec tous les bénéfices du cacao, une belle longueur en bouche, sans le sucre ni les calories. Pour la préparer, on fait chauffer une eau à 80° et on laisse infuser 3 à 5 minutes. »

2 – Honey Bush

« Vous connaissez sûrement le rooibos. Le Honey Bush est un cousin de cet arbuste d’Afrique du Sud dont l’odeur dégage naturellement des notes de miel. Nous l’avons agrémenté de mangue et de pistache. Là-encore, c’est une boisson sans théine. Et côté tisanes on peut faire des mélanges verveine-tilleul-cynorrhodon. »

3 – Thés de Noël

« Je conseille par exemple un thé avec chocolat bergamote et orange ou, plus original, Luxury un thé noir aromatisé au sirop d’érable et aux marrons glacés pour apporter le côté gourmand. »