Grève du 5 décembre chez Fil Bleu : trafic normal du tram, bus très perturbés

Une autre grève est prévue du 7 décembre au 1er janvier 2020.

Ce jeudi, plusieurs syndicats appellent à faire grève et à manifester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement instaurant un système à points pour tous les salariés. La situation s’annonce particulièrement difficile dans les transports avec une grève reconductible à la SNCF et un trafic quasi nul (aucun train au départ de Tours, seulement de St-Pierre-des-Corps). Le réseau bus-tram Fil Bleu sera aussi impacté, de cette façon :



- Le tram circulera normalement toute la journée

- Fortes perturbations du réseau bus avec un service nul pour les lignes 60 à 76 (donc rien sur les lignes scolaires)

- Aucun bus sur les lignes Citadine à Tours, Joué et St-Cyr

- Fermeture de l’agence Fil Bleu Rue Michelet

- Service normal des lignes Résabus



Les horaires détaillés sont en ligne sur www.filbleu.fr. Par ailleurs, des retards sont à prévoir en raison de la manifestation qui partira à 10h de la Place de la Liberté.

De plus, du 7 décembre au 1er janvier 2020, un préavis de grève a été déposé pour dénoncer les conditions de travail qui se dégradent dans l’entreprise. Le préavis appelle le personnel à cesser le travail pendant 24h tous les samedis, tous les dimanches, le mardi 24 décembre et le mardi 31 décembre ainsi que les mercredis 25 décembre et 1er janvier. Des arrêts de travail de 55 minutes sont aussi déposés en semaine du lundi au vendredi de 6h30 à 9h30, de 16h30 à 19h30 et de 20h à 23h. A chaque fois on aura des infos sur l'ampleur du mouvement avec deux jours d'avance sur le site de Fil Bleu, l'appli mobile ou dans les stations éqipées d'écrans.