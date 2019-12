Grosses perturbations à la SNCF jeudi 05 décembre

En raison du mouvement de grève national contre la réforme des retraites.

Jeudi 05 décembre, le mouvement de grève sera très suivi chez les cheminots dans le cadre de la journée d'action contre la réforme des retraites. Conséquence : ceux qui avaient prévu de voyager en train ce jour-là, vont devoir trouver des alternatives. Lors d'une conférence de presse ce mardi 03 décembre, la SNCF a en effet annoncé ses prévisions pour ce jour qui s'annonce noir dans les gares.

Concrètement, il n'y aura tout simplement aucun train au départ ou en arrivée en gare de Tours et ce pour toute la journée du jeudi 05 décembre. Tout le trafic potentiel se fera donc uniquement en gare de Saint-Pierre-des-Corps, mais là encore, ne vous attendez pas à de multiples possibilités. Alors que 400 trains circlent normalement chaque jour en Centre-Val de Loire il y en aura à peine 16.

Ce que l'on sait pour le moment :

Ligne TGV Saint-Pierre-des-Corps-Bordeaux :Il n'y aura aucun train sur cette ligné. Idem pour les Ouigo. Si vous avez des billets ils sont échangeables ou remboursables. Rien non plus vers Lyon, Strasbourg, Roissy ou Lille.



Attention il n'y aura également qu'un seul TGV en partance de Saint-Pierre-des-Corps vers Paris. Et un dns l'autre sens. Ce mercredi, le dernier train pour Tours est supprimé au départ de Montparnasse.



Concernant les lignes "classiques", entre St-Pierre-des-Corps-Les Aubrais, il faudra compter sur 4 allers-retours dans la journée et seulement 2 trains en partance de Saint-Pierre-des-Corps vers Paris Austerlitz. La gare d'Orléans ne sera pas desservie, il faudra prendre le tram pour la rejoindre.

Ligne Tours-Le Mans / Tours-Saumur : le traffic sera nul avec zéro train dans un sens ou dans l'autre.

Pour les lignes Tours-Chinon et Tours-Loches, la SNCF mobilise des bus : 30 pour l'ensemble de la région. Les horaires sont disponibles sur l'appli SNCF et le site ter.sncf.com. Parmi les lignes desservies on trouve aussi Tours-Vierzon, Tours-Bléré, Tours-Port de Piles et Tours-Port Boulet. Attention ! Les places sont très limitées et les réservations impossibles.



Au total la SNCF table sur un traffic équivalevent à moins de 10% par rapport à la normale. Le fil Twitter @RemiTrain restera actif de 6h à 10h et de 16h à 20h pour informer les voyageurs. Des agents seront aussi disponibles en gare. Ainsi, même s'il n'y aura pas de train à Tours, la gare restera ouverte.



Mercredi soir le Tours-Loches de 18h37 et le Tours-Chinon de 19h55 sont supprimés.

Le mouvement étant reconductible, la SNCF s'attend déjà à de fortes perturbations tout le week-end et elle publiera le détail des prévisions chaque jour à 17h. Celles de vendredi seront dévoilées mercedi, celles de samedi jeudi, etc...

Pour des infos par téléphone appelez le 0 00 83 59 23 de 6h à 20h et exceptionnellement dimanche de 13h à 20h. Vous pourrez notamment demander comment vous faire rembourser les billets de TER Rémi.