StorieTouraine, 03/12/19 – Pas de pénurie de carburant dans le 37 ; Bientôt le retour de routes à 90km/h en Touraine ; Dégagement de fumée à la centrale de Chinon…

Et le top 3 des plats livrés à domicile à Tours.

La StorieTouraine résume chaque jour l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Pas de pénurie de carburant…

C’est ce que dit la préfecture d’Indre-et-Loire ce mardi matin alors que des centaines de stations-service sont à sec dans l’ouest de la France suite au mouvement des pros du BTP. Ces derniers ont bloqué des dépôts pétroliers – et filtré celle de celui de Saint-Pierre-des-Corps – afin de dénoncer la fin d’un avantage fiscal sur le carburant. Les pompes à essence tourangelles sont donc approvisionnées normalement et les services de l’Etat appellent à ne pas faire de stock, justement pour ne pas créer de pénurie. A noter que malgré des avancées obtenues lundi lors d’un rendez-vous avec le ministre de l’économie, les représentants de la profession comptent poursuivre leur mouvement.

Bientôt le retour (partiel) des 90km/h…

Depuis un peu plus d’un an, les routes départementales sont limitées à 80km/h au lieu de 90. La mesure s’apprête à être assouplie comme l’ont annoncé ce mardi les présidents des 6 départements de la région Centre-Val de Loire qui tenaient leur grande réunion annuelle dans l’Indre. D’ici le printemps, des axes comme Tours-Loches-Châteauroux seront donc à 90. 10 à 15% des itinéraires seront concernés. Mais pas tous. L’objectif des élus est de s’accorder entre départements. Ainsi, la Levée de la Loire restera à 80 entre Tours, Amboise et Blois comme le souhaite le président du Loir-et-Cher.

Les pompiers à la centrale…

Une trentaine de secouristes ont convergé vers le site nucléaire d’Avoine-Chinon ce mardi en début après-midi après un appel pour un dégagement de fumée sur une pompe à huile. Par précaution, une équipe spécialisée dans les risques radiologiques figurait dans le dispositif. On ignore l’origine exacte du sinistre.

Fugue à Saint-Martin-le-Beau…

La gendarmerie a lancé un appel à témoins après la disparition d'un jeune – 15 ans – qui a quitté son domicile ce mardi. Il aurait été pris en stop par une voiture. Il a finalement été retrouvé dans l'après-midi.

Recherche de bénévoles…

L’association Handicap International a besoin de monde pour tenir des stands d’emballage de papiers cadeaux afin de récolter des fonds. Il s’agit de permanences aux Galeries Lafayette de Tours (Rue Nationale) chaque vendredi de décembre, et tous les jours entre le 16 et le 22 décembre. Plus d’infos au 06 52 39 19 02.

Burger, kebab, salade…

Le top 3 des produits commandés via l’application Deliveroo à Tours. Après presque deux ans dans la ville, ses coursiers livrent 180 restaurants ou fast food. Les commandes du midi se font en moyenne à 12h25 et 19h42 le soir.