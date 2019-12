[L’asso du moment] Coup de jeune pour le Rotary Club de Tours

Une nouvelle section a ouvert cette année.

Le Rotary Club, vous connaissez sûrement : son objectif est de fédérer des bénévoles pour organiser des actions à but humanitaire. Par exemple il finance des projets pour le CHU de Tours ou sa division jeunes – le Rotaract – distribue chaque année des viennoiseries à domicile au profit d’une association caritative (la prochaine édition, c’est bientôt !).

Plusieurs clubs existent en Indre-et-Loire, dont 6 à Tours. Le petit dernier se nomme Tours Plumereau : « Dans le département la moyenne d’âge est de 64 ans et pour nous c’est 34 ans » expliquent Clémentine et Jennyfer, deux membres assidues. Elles ont fait partie des moteurs de l’aventure après avoir participé au Rallye des Gazelles au Maroc pendant le mois de mars : « Le club s’est étoffé grâce aux amis d’amis qui ont envie de s’investir pour des associations et de donner de leur temps » précisent les deux jeunes femmes.

Ce week-end, le Rotary Plumereau a notamment participé à une collecte de la Banque Alimentaire à La-Ville-aux-Dames, il projette de s’investir dans l’événement Mon Sang pour les Autres en faveur du don du sang pendant le mois d’avril à l’Hôtel de Ville de Tours… « Nous sommes 24 membres fondateurs et nous souhaitons également mettre en place nos propres actions comme un nettoyage des bords du Cher où il y a beaucoup de déchets. Et puis nous travaillons à l’organisation d’un événement autour du vin pour le premier trimestre 2020 » soulignent encore Jennyfer et Clémentine. Un projet avec une école de Tours est également sur les rails, « pour sensibiliser les jeunes enfants à la protection de l’environnement. »

L’équipe du Rotary Plumereau se réunit plusieurs fois par mois dans le centre de Tours, le jeudi. Dans ses rangs : une avocate, une pharmacienne, un dentiste, une infirmière… Mais, malgré le nom de l’association, tout le monde ne vient pas du centre-ville de Tours, « c’est plus pour marquer notre côté jeune. » Là-encore, toutes les générations sont les bienvenues : les membres ont entre 23 et 64 ans.

Objectif du groupe : une action tous les 2-3 mois. Et les nouveaux bénévoles sont les bienvenus. Plus d’infos ici.