StorieTouraine, 02/12/19 – Risque d’inondation et de givre sur les routes tourangelles ; Mise en examen d’une collégienne de Richelieu ; Bonne nouvelle pour les impôts à Loches…

Et un filtrage au dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps.

La StorieTouraine vous résume l’actu des dernières 24h en Touraine et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Risques d’inondation…

Il a beaucoup plu ces dernières semaines et la Vienne déborde par endroits dans le sud de l’Indre-et-Loire. La préfecture évoque une crue normale pour la saison mais elle annonce de possibles routes recouvertes d’eau donc potentiellement coupées. Néanmoins cela ne devrait pas durer très longtemps car aucune pluie n’est attendue avant ce week-end.

Risque de gelées…

Pas de pluie mais du froid. Quelques routes étaient déjà glissantes ce lundi matin en Indre-et-Loire et on a vu des saleuses en action. C’est d’ailleurs ce lundi que le Conseil Départemental a activé son plan hivernal.On vous le détaille dans cet article.

Cellule psychologique à Richelieu…

Les élèves du collège de la commune pouvaient encore ce lundi rencontrer des psychologues à la suite du drame de vendredi : une ado de 13 ans a blessé un prof de maths avec un couteau. Mise en examen ce week-end, elle reconnait les faits sans vraiment les expliquer. Ses camarades la décrivent comme une fille plutôt solitaire.

Evacuation au Lycée Grandmont à Tours Sud…

Les élèves du plus grand lycée d’Indre-et-Loire ont dû quitter leurs salles de classe pendant la matinée après un déclenchement de la sirène d’alerte incendie. Ce n’était pas un exercice mais une fausse alerte, peut-être déclenchée par un élève indiscipliné. Après vérifications, les jeunes ont pu reprendre le cours normal de leur journée.

Filtrage au dépôt pétrolier…

Depuis plusieurs jours des pros du BTP mènent des actions devant des sites pétroliers français contre la suppression brutale d’un avantage fiscal sur le gazole. Ils demandent l’étalement de la mesure. En Bretagne, le mouvement a entraîné de nombreuses pénuries dans les pompes à essence. A Tours, des manifestants ont filtré les entrées du dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps ce lundi après une première action en fin de semaine. De son côté le ministre de l’économie Bruno Le Maire a organisé un rendez-vous à la hâte avec les représentants de la profession.

L’accueil des impôts maintenu à Loches…

Il y avait un projet de disparition de l’accueil des finances publiques à Loches pour un transfert vers Chinon. Nous l’avions abordé sur Info Tours, d’autant que cette perspective déplaisait vivement aux syndicats et aux élus locaux. Un nouveau directeur départemental a pris ses fonctions il y a quelques mois et d’après la NR il est revenu sur cette décision qui devait prendre effet au 31 décembre. Le nombre d’agents sera même renforcé : entre 25 et 30. En revanche le service dédié aux entreprises va bien fermer ses porter pour un transfert vers Amboise.

Le succès des joueuses du CEST…

Les basketteuses tourangelles ont dominé Le Havre 58-55 ce dimanche et se placent dans le top 3 de leur championnat de Nationale 2, alors qu’elles viennent tout juste d’y accéder cette saison.

L’affiche de Désir… Désirs…

Le festival culturel porté sur les questions de genre et LGBTQI revient pour une 27e édition du 22 au 28 janvier 2020. 36 événements seront organisés dans 8 villes (Blois, Azay-le-Rideau, Joué-les-Tours, Pont de Ruan, La Riche, Loches, Saint-Pierre-des-Corps et une nouveauté : Montbazon). Voici l’affiche réalisée par Frank Ternier :