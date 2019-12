Le TEDx de Tours cherche ses speakers 2020 et c’est maintenant que ça se passe

L’événement organise un tremplin.

Rappel des faits : Le TEDx c’est un événement annuel organisé à Tours à la fin du printemps. La première édition a eu lieu en 2015. Sur scène, des femmes et des hommes qui ont été sélectionnés pour la qualité de ce qu’elles et ils ont à raconter. Le tout sans prompteur, sans notes et sans filtres. En 2019, l’événement a eu lieu à l’Opéra et les places se sont arrachées très rapidement, ce qui signifie que la soirée est particulièrement attendue car cette rupture de stock s’observe chaque année ce qui nécessite des retransmissions vidéo dans d’autres lieux tourangeaux pour que tout le monde puisse en profiter.

Pourquoi on en parle déjà ? Le groupe qui organise le TEDx de Tours est en train de plancher sur l’édition 2020. Pas encore de date ni de lieu mais l’annonce d’un tremplin pour trouver un speaker ou une speakerine.

« C’est la deuxième année que l’on ouvre ce tremplin au grand public après l’avoir organisé pour les étudiants » explique Olivier Raynaud, président de l’association. Parmi les 50 bénévoles, 5 d’entre eux sont chargés de constituer le programme de soirée. Mais malgré leur réseau ou leurs idées, ils ne peuvent pas connaître tout le monde. D’où l’idée d’un appel à candidatures.

« Nous recherchons en priorité des idées innovantes à faire passer et qui sont légitimes pour les transmettre. Par exemple si le sujet est scientifique, il faut que ce soit quelqu’un qui travaille dans ce domaine, pas juste une personne qui a lu des livres. Nous cherchons vraiment des gens qui inspirent le public. »

Olivier Raynaud

En 2019, 8 mini-conférences avaient rythmé le TEDx de Tours. Sans doute autant l’an prochain : « Nous n’abordons pas les sujets politiques ou religieux et nous évitons de traiter les mêmes thématiques d’une année sur l’autre. » 50 candidatures avaient été transmises lors du dernier tremplin de l’association. Après étude des dossiers, les candidates et candidats retenus sont invités à pitcher leur sujet devant un jury qui détermine qui pourra s’exprimer devant une salle comble le grand soir venu. La liste des intervenants est ainsi bouclée 3 mois avant le jour J mais gardée secrète jusqu’au lever de rideau. Les prestations – de 18 minutes maximum – sont ensuite filmées et diffusées sur Internet.

Pour participer, remplissez le questionnaire en ligne du TEDx Tours avant le 20 décembre.