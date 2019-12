[Coup de pouce] A Tours, les étudiants en médecine ont aussi le pied marin

Ils comptent participer à la course de voile EDHEC au printemps 2020.

[Coup de pouce] c’est une rubrique d’Info Tours pour mettre en avant des initiatives locales qui ont besoin de soutien.

On parle d’elle comme la plus grande compétition étudiante d’Europe, et c’est au bord de l’eau. En avril 2020 le Morbihan accueillera une nouvelle édition de la Course Croisière EDHEC avec plus de 3 000 jeunes d’au moins 150 établissements. Et en particulier un groupe venu de la fac de médecine de Tours.

Le projet est porté par l’association Med et Sports qui organise des événements sportifs pour les futurs médecins (par exemple des soirées crossfit, ou du tennis de table). Depuis une dizaine d’années, elle envoie chaque printemps un bataillon d’étudiants motivés : « Nous étions 151 cette année » explique Aude Jaillais, la vice-présidente en charge du projet, et particulièrement du montage des équipages pour la régate à la voile : « L’an dernier nous avons fait partir deux bateaux, cette année nous espérons en avoir trois » explique la jeune femme, pas peu fière d’avoir réussi à se hisser dans le top 30 de 2019 avec son propre groupe.

Pour la Course-Croisière EDHEC, chaque équipage nécessite 6 étudiants, pas forcément des marins aguerris : « Avant d’embarquer nous avons quelques séances d’entraînement avec des skippers qui sont très pédagogues. Ensuite, chacun a son poste, il suffit de reproduire les gestes même si ce n’est pas évident de manœuvrer un bateau toute la journée » détaille Aude Jaillais.

Ainsi, dans le projet 2020 de Med et Sports, beaucoup sont novices. Pour l’instant, ils se démènent afin de rassembler des partenaires prêts à financer l’opération : « Nous devons trouver 8 000€ par bateau, des embarcations que nous allons louer sur place. » Les régates s’enchaîneront ensuite toute la semaine aux côtés d’autres épreuves comme un raid multisports, du running, du canoë, des sports collectifs dans le sable (beach volley…)… De quoi bien occuper les pensionnaires de 2e et 3e année : « C’est une chouette semaine où l’on rencontre des étudiants de toute la France au moment où nous sommes en pause pédagogique à la fac. » Pour en savoir plus, ou pour aider les jeunes de la fac de médecine de Tours : medetsports.voile@outlook.fr.