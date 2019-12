[En vitrine] 9 commerces de Tours pour trouver les meilleurs cadeaux de Noël

Vaisselle, livres, jeux ou créations locales.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

----------------------

Le mois de décembre est officiellement lancé, et avec lui la course aux cadeaux en vue des fêtes de fin d’année sachant qu’il faut trouver pour les enfants, la famille, les amis, et parfois même pour les collègues. Si vous voulez vous démarquer, voici un petit guide forcément non exhaustif de boutiques tourangelles où vous pourrez trouver votre bonheur, parfois à moins de 5€.

La Fourmi Baladause

On vous a déjà parlé de l’Echoppe Ephémère de la Galerie Nationale, un bon spot pour trouver des créations locales à offrir (bijoux, artisanat…). Jusqu’au 4 janvier, une autre boutique éphémère est à découvrir absolument du côté de la Place de la Victoire, à côté du Carrefour City. Après une première saison couronnée de succès dans une petite rue du Vieux-Tours, La Fourmi Baladeuse reprend du service et, comme son nom l’indique, elle migre. Pour sa 2e saison, elle investit donc les anciens locaux d’un cabinet vétérinaire qui sera transformé en cabinet médical au printemps.

Aménagée comme une maison avec le salon, la cuisine ou encore la chambre, la boutique rassemble pas moins de 9 artisans du département avec notre coup de cœur : la céramique de Lisa Desbureaux, mais aussi les sculptures en métal d’Eric Geffroy, les peintures et illustrations de Mélanie Lusseault, la création textile de Réglisse Vert, Mermade et ses sérigraphies, les peintures et sculptures d’Hélène Sellier-Duplessis, Elizarine et ses bijoux, la coutellerie des Copeaux d’Abord et le travail de gravure de Barbara Fernandez.

Ouverture 7 jours sur 7 de 10h à 19h.

Les Matins Blancs

Entre la Place Jean Jaurès et la Place Michelet, au 22 Avenue de Grammont, une boutique avec du linge de lit, des serviettes, des peignoirs… Accueil souriant, produits variés et colorés. Ethiques surtout : fabriqués en France ou en Europe (Allemagne et Portugal par exemple). Possibilité de faire broder des serviettes pour un cadeau personnalisé.

Ouverture le lundi après-midi, puis du mardi au samedi toute la journée.

Moko

Voilà une autre boutique qui met en valeur les créations françaises. Située dans la première partie de la Rue Colbert (N°29) ce concept-store rassemble de la vaisselle, des bougies, des tote-bags, des vêtements, de la lingerie… Des objets inventifs et originaux.

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h.

Gustave et Augustine

Dans la série des concept-stores à prénoms, on vous présentait récemment Constance. Mais dans la ville les hommes connaissent surtout Gustave. Attention ! La boutique a récemment déménagé au 48 Rue des Halles. Dans les rayons : des rhums arrangés, de jolies bougies, des chemises, des chaussettes, des caleçons (avec la fameuse marque Le Slip Français), des casquettes, des chaussures, des bouquins… Des produits de qualité dans un univers boisé que l’on retrouve aussi Place Châteauneuf, dans l’ancien camp de base de Gustave. Désormais pace à Augustine, concept-store avec des vêtements, des alcools, des bougies et autres produits pensés pour la clientèle féminine.

Ouverture du mardi au samedi toute la journée.

Stand 17

Rue du Grand Marché, c’est probablement l’une des plus belles boutiques de la ville. Parce qu’elle dispose d’une cour intérieure, mais aussi parce que c’est un endroit où l’on peut prendre le thé. Ici se mélangent compositions florales (par exemple pour décorer vos tables de fêtes) et objets chinés qui sont tous à vendre : lampes, tabourets, vaisselle, chaises, masques, canapés, buffet, porte-manteaux… Les nouveautés sont régulièrement présentées sur le compte Instagram du magasin, tenu par un couple. Dans le même esprit, on vous conseille également de passer chez Nanza Rue Blaise Pascal.

Ouverture du mardi au samedi toute la journée.

Le Bibliovore

La librairie la plus imprévisible de Tours, Rue Colbert, au numéro 104. Que des livres d’occasion, y compris des ouvrages de poche (et vous pouvez ramener ceux que vous ne lisez pas pour enrichir le stock). Les prix défient toute concurrence, et désormais le magasin est ouvert 7 jours sur 7. Une affaire familiale puisque le père, la mère et désormais le fils de 19 ans sont derrière le comptoir. Et ils sont super sympas.

Ouverture 7 jours sur 7 de 11h à 13h et de 15h à 19h.

PassePasse Store

C’est le dernier né des disquaires tourangeaux, Rue des Trois Pavés Ronds, dans le Vieux-Tours. Boutique tenue par un spécialiste connu sous le nom de DJ Unverse. Il rassemble plein de vinyles d’artistes de renommée internationale ou tourangelle, un espace d’écoute (avec fauteuils confortables) ou encore des goodies.

Ouverture du mardi au samedi, 11h-19h.

La Règle du Jeu

Avec deux boutiques Rue Colbert, La Règle du Jeu fait partie des références tourangelles en matière de jeux et jouets, avec Sortilèges (Rue du Commerce). Idéal pour les petits budgets car on y trouve des jeux pour une dizaine d’euros à découvrir en famille ou entre amis, ce qui peut servir pour les grands rassemblements de fin d’année. En plus les vendeurs sont de très bon conseil, pour vous expliquer les différents concepts en quelques minutes. Evidemment, les grands jeux de plateau sont aussi en bonne place dans les rayons.

Ouverture du lundi au samedi 10h-19h.