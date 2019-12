StorieTouraine, 01/12/19 – La mort d’une femme de 64 ans dans un accident ; Grève devant La Halle à Tours Nord ; Le Tours FC battu à Montargis…

Et l’ouverture d’une Maison de Services au Public à Rochepinard.

La StorieTouraine fait le point sur les infos essentielles des dernières 24h en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

Accident mortel…

On dénombre désormais 21 personnes décédées sur les routes d’Indre-et-Loire en 2019 (38 en 2018, 32 en 2017). Ce vendredi 29 novembre en fin de journée, une femme de 64 ans a été fauchée par une voiture sur la D910 entre Château-Renault et Monnaie. Le conducteur du véhicule qui a 26 ans a été entendu par les gendarmes. Il a percuté la victime qui traversait dans une zone non éclairée mais on ignore encore les circonstances précises de cet accident.

Grève des salariés de La Halle…

Les équipes de l’enseigne de vente de vêtements étaient appelés à se mobiliser ce samedi, avec un rassemblement à Tours Nord. Ils réclament des hausses de salaires et une prime d’intéressement malgré les difficultés économiques de leur employeur, le groupe Vivarte d’autant que leurs dirigeants ont reçu des primes (400 000€ selon la CFDT à l’origine du mouvement). Tous les magasins d’Indre-et-Loire étaient concernés par le mouvement.

La Maison de Services au Public inaugurée à Rochepinard…

Elle peut accueillir les habitants du quartier mais aussi des Fontaines ou des Rives du Cher. « Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc » précise le site qui présente cet équipement. La MSAP de Rochepinard est gérée par la Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire.

Le Tours FC n’est plus invincible…

Depuis le début de sa saison en National 3, le Tours Football Club réalisait un quasi sans faute à base de victoires et de matchs nuls. Mais Montargis, pourtant pas très bien classé, a réussi à trouver la faille en s’imposant 2-1 sur son terrain ce samedi, dans le Loiret. Dans les autres matchs de cette journée, on retiendra la défaite de Saint-Cyr-sur-Loire à domicile, 3-0 contre Châteauroux. Ça ne va pas mieux pour Avoine qu’Orléans est venu battre 2-0. Ce dimanche Montlouis joue à Châteauneuf et Ballan-Miré à Saran.

Au classement provisoire, Tours reste leader avec 6 points d’avance sur la réserve d’Orléans, 7 points sur Avoine et Montlouis.

Les Remparts battus à Clermont…

Les hockeyeurs auvergnats n’avaient encore jamais gagné à domicile depuis le début de la saison. Eh bien ils ont battu Tours ce samedi, après prolongations : 5-4, dans le cadre du championnat de D1.

Heureusement il y a l’UTBM !

Les basketteurs tourangeaux ont réussi à dominer La Rochelle ce samedi soir à Monconseil, en s’imposant 77-70 alors qu’ils étaient menés en début de rencontre. Une bonne nouvelle car les hommes de Pierre Tavano restent dans le haut de tableau du classement de Nationale 1 avant de recevoir Angers vendredi 6 décembre pour un choc attendu : un derby contre le 1er du classement !