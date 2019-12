A85, Rue du Dr Fournier, Joué-lès-Tours... Quels travaux cette semaine en Indre-et-Loire ?

Plusieurs déviations mises en place.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les principaux chantiers du moment dans l'agglomération tourangelle (et au-delà) afin de vous aider sur la route... Voici l'édition du 1er décembre.

------------

Bonne nouvelle tout d'abord : aucune perturbation signalée pour l'A10. A moins que vous utilisiez l'échangeur A10xA85. Dans ce cas n'oubliez pas que jusqu'au lundi 16 mars 2020 il y a une fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85) et une fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Des déviations sont mises en place.



Sur l'A85, du lundi 2 décembre au dimanche 8 décembre, jour et nuit : fermeture de la sortie de l'échangeur de Langeais (n°7) en provenance d’Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Dans l'agglo, à Tours, travaux Rue du Dr Fournier et conséquences pour les bus de la ligne 11 : les arrêts Gare de Tours, Champ Girault, Docteur Fournier, Deslandes et Pont du Milieu ne sont pas desservis dans les deux sens.

En raison de travaux rue de la Patalisse, les arrêts Lachenal et Patalisse ne sont pas desservis par la ligne 15 à Joué-lès-Tours. Vous devez vous reporter à l’arrêt Quatre Bornes situé Bd. de Chinon ou à l’arrêt Béjauderie situé rue de la Béjauderie indique Fil Bleu.

A Saint-Cyr-sur-Loire, En raison de travaux rue Victor Hugo, les arrêts Victor Hugo, St Exupéry et Cousseau ne sont pas desservis par les lignes 14 et C2 (dans les deux sens de circulation). Vous devez vous reporter aux arrêts Provisoires situés rue Louis Blot, ou rue Cousseaue.

Rappelons ausis que la Rue Maryse Bastié est actuellement fermée pour l'installation du nouveau réseau de chauffage de Tours, et que à La Riche la Route de St Genouph doit rouvrir à la fin du mois.