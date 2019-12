Fuite d’eau à la gare de Tours : les guichets et bornes automatiques hors service

Mais les trains circulent normalement.

Les pompiers d’Indre-et-Loire ont déployé d’importants moyens aux abords de la gare de Tours ce samedi 30 novembre en début d’après-midi : ils sont intervenus pour une fuite d’eau survenue dans le sous-sol du bâtiment, côté ouest. Ces locaux renferment les installations électriques de la SNCF et ses serveurs informatiques.

Vu la situation, « nous n’avions plus de courant dans cette partie de la gare » nous précise la SNCF. Par conséquent les guichets ont été fermés et les bornes automatiques du hall sur lesquelles on achète ses billets mises hors service. « Les contrôleurs ont été avisés de la situation et seront cléments envers les voyageurs qui n’ont pas pu prendre de billet » assure la compagnie ferroviaire à Info Tours.

En revanche, l’incident n’a eu aucune incidence sur la circulation des trains, aucun retard, aucune suppression n’était à l’ordre du jour.

La fuite serait due à un problème sur une canalisation et un volume d’eau très important s’en est échappé puisque les pompiers étaient toujours sur place samedi à 19h afin d’éponger la zone inondée. La SNCF annonce que la remise en route des automates devrait avoir lieu dimanche midi, ce qui est également l’heure d’ouverture des guichets le dimanche. En attendant les clients sont invités à prendre leur billet par Internet, ou à s’adresser aux contrôleurs dans les trains.