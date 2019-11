ReplayTouraine #13 – Black Friday, corps sans tête et Kiki le renne : les infos qu’il ne fallait pas rater cette semaine

On revient aussi sur la campagne des élections municipales à Tours.

Chaque samedi ReplayTouraine vous remet en tête les 5 infos essentielles de la semaine en Touraine. Voici l’édition du 30 novembre :

1 – Pour contre le Black Friday ?

Le vendredi noir est passé mais de nombreux commerces de Tours proposent encore des offres spéciales Black Friday ce week-end à moins d’un mois de Noël. Et il y a du monde dans les rues pour en profiter ! Ce vendredi, 500 jeunes ont néanmoins participé à une manifestation contre cette opération commerciale accusée d’encourager la surconsommation et donc des actions néfastes à l’environnement.

2 – Le divorce avant l’union

Il n’y aura pas d’alliance à gauche avant le 1er tour des municipales de Tours. Le mouvement Pour Demain – Tours 2020 a choisi cette semaine de mettre fin aux négociations en vue d’une union car les discussions bloquaient sur le programme et la formation de la liste. Néanmoins, Emmanuel Denis et ses soutiens n’excluent pas de s’allier lors du second tour. On vous explique la situation sur 37 degrés.

3 – Collecte de produits d’hygiène féminine

La ville de Tours accueille une boîte à dons pérenne à la mairie centrale pour récolter des serviettes hygiéniques ou tampons en faveur de femmes qui ont peu de ressources. Une initiative de l’association Règles Elémentaires. Des commerces comme le bar Les Dix Fûts (Rue Colbert) participent aussi à l’opération.

4 – Découverte surprenante

Lors des fouilles obligatoires menées avant la construction du futur quartier des Casernes de Tours, les archéologues ont mis au jour des squelettes sans crâne, probablement des corps enterrés après des exercices à la fac de médecine au XIXe siècle. On vous explique tout dans cet article.

5 – Kiki est arrivé

Kiki c’est la nouvelle mascotte de Noël de la ville de Tours, Place Jean Jaurès. Posé là mercredi, ce renne remplace Boubi le bonhomme de neige malmené en 2018. Le grand jeu du moment consiste à se prendre en selfie devant lui.

BONUS – La grande grève se prépare

Jeudi 5 décembre, les services publics devraient être en grande partis ralentis à l’occasion d’une grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ecoles, crèches, transports… Des préavis de grève ont été déposés partout, même dans le privé. La SNCF s’attend à un mouvement reconductible d’ampleur. En tout cas les syndicats s’organisent comme vous pouvez le découvrir dans cet article sur 37 degrés.