StorieTouraine, 30/11/19 – Agression de prof avec un cutter à Richelieu ; 500 lycéens pour le climat à Tours ; Le TVB gagne à Nantes…

Et le succès de la collecte de fonds pour la Collégiale de Loches.

La StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi :

Agression de prof à Richelieu…

Ce vendredi matin, une élève de 13 ans est accusée d’avoir agressé un enseignant du collège de Richelieu où elle est scolarisée. La scène s’est déroulée entre deux cours en fin de matinée. L’adolescente a utilisé un cutter, blessant légèrement la victime qui a été hospitalisée à Chinon avant de quitter l’établissement de santé en fin de journée. L’élève a été placée en garde à vue et devrait subir un examen psychologique. Selon la NR elle pourrait avoir prémédité son geste.

Bébé secoué aux assises…

Après le procès d’un homme pour meurtre cette semaine (le « tronçonneur de Beaumont » a écopé de 26 ans de prison), les assises d’Indre-et-Loire ont entamé l’examen d’une autre affaire ce vendredi : le père d’un bébé de 3 mois comparait après la mort de son enfant le 24 novembre 2015 à Montlouis-sur-Loire. L’homme de 55 ans est accusé de l’avoir secoué, ce qui a entraîné son décès. Il reconnait partiellement les faits et risque jusqu’à 30 ans de prison. Son procès s’achèvera lundi.

500 jeunes pour le climat et contre le Black Friday…

C’est moins que d’autres mobilisations. Ce vendredi, le collectif Youth for Climate appelait à une nouvelle marche pour la défense de l’environnement dans le centre-ville de Tours. Près de 500 personnes y ont participé, surtout des lycéens, scandant des slogans contre le Black Friday, opération commerciale événementielle accusée d’être particulièrement nocive pour la planète parce qu’elle encourage la surconsommation.

La collecte annuelle…

Tout le week-end, les bénévoles de la Banque Alimentaire seront dans une grosse centaine de magasins en Indre-et-Loire. Objectif : récolter 120 tonnes de produits à redistribuer aux plus démunis. Vous pouvez notamment donner des conserves, des pâtes, de la farine, des produits d’hygiène…

Ça passe encore pour le TVB !

Les volleyeurs de Tours sont allés battre Nantes-Rezé vendredi soir en Ligue A, 3 sets à 1. 4e succès consécutif en championnat.

L’agenda sportif…

En foot, le Tours FC joue à Montargis ce week-end. Son dauphin dans le championnat de National 3 – Avoine – affronte la réserve d’Orléans.

En hockey les Remparts de Tours se déplacent à Clermont et c’est la dernière fois que Rodolphe Garnier sera coach de l’équipe. Présent depuis un an et demi, l’entraîneur a annoncé son départ cette semaine.

En basket, l’UTBM reçoit La Rochelle à 20h à Monconseil, le dernier match de la phase aller du championnat de N1.

De l’aide pour la Collégiale Saint-Ours à Loches…

Un appel aux dons a été lancé pour rénover le monument et il a déjà rapporté 60 000€. Un concert de soutien est organisé ce samedi pour faire augmenter cette somme. Ce sera à 20h30 en l’église Saint-Antoine. L’objectif est d’atteindre 100 000€ avant la fin de l’année.