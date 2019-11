Playlist de Noël : notre top 5 de chansons alternatives

Parce que Noël ce n'est pas que Tino Rossi.

Ah Noël, sa féérie, ses lumières, les yeux emerveillés des enfants et… sa sempiternelle musique. Vous savez celle qui est crachée chaque année par les enceintes dans les rues du centre-ville de Tours !

Au début, on trouve ça mignon, rapidement on a envie de s’éclater le front contre la vitrine d’une boutique. Oui, oui ne faites pas les innocents, on sait que vous avez tous eu au moins une fois l’envie et que vous avez déjà trouvé cela également mièvre au mieux.

Heureusement à Info Tours on a pensé à vous et on vous a concocté une playlist alternative et agitée, histoire de changer de Tino Rossi et de Mariah Carey. Alors mettez vos écouteurs et appuyez sur « Play », vous pourrez traverser les rues du centre sans prendre le risque d’avoir dans la tête pendant 5 heures d’affilée « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel… »

The Ramones – Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)

Commençons par The Ramones. Oui, oui, on a bien écrit The Ramones qui nous livre un tube de Noël à leur sauce, avec cette chanson qui signifie « Joyeux Noël, je ne te tabasserai pas ce soir » . Une belle preuve que la trêve de Noël existe bel et bien.

Sex Pistols – Jingle Bells

Autre groupe mythique, les Sex Pistols ont également entonné leur petit chant de Noël avec cette reprise du classique Jingle Bells. Avouez que ça met la pèche non ?

Bérurier Noir – Mère Noël

On reste dans le rock avec les incontournables Bérurier Noir. Un classique du rock-punk. Attention aux risques d’envie de pogos avec le tramway en pleine rue Nationale cependant.

Snoop Doggy Dogg - Santa Claus Goes Straight To The Ghetto

Il n’y en a pas que pour les amateurs de rock, puisque Snoop Doggy Dogg y va aussi de son esprit de Noël avec « Santa Claus Goes Straight To The Ghetto » sorti en décembre 1996.

Cabadzi – J’aime pas Noël

On a pensé à tout le monde, même aux plus réfractaires à l’esprit de Noël avec ce classique de Cabadzi au titre on ne peut plus explicite : « J’aime pas Noël. »

La chanson bonus

Pourquoi La Compagnie Créole ? Tout simplement « parce que ça fait rire les oiseaux et chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil » et on ne peut nier qu’on a tous envie d’un peu de soleil en ce moment. Ok c’est pas la même chanson (on vous voit les petits malins) mais passer Noël à Fort de France c’est pas mal quand même hein ? Et puis La Compagnie Créole on en garde un super souvenir, depuis leur dernier passage en Touraine, on les avait d’ailleurs rencontrés pour 37 degrés.