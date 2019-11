Vins bio, soupe, marchés de Noël… Les plans incontournables du week-end en Indre-et-Loire

On parle aussi d’une pêche assez exceptionnelle.

Depuis ce jeudi 28 novembre, la ville de Joué-lès-Tours a allumé ses lumières de Noël, comme Tours vendredi dernier. Les communes se mettent en habits de fête les unes après les autres, et ça se ressent dans le programme du week-end : sapins, vin chaud et créations artisanales sont partout. Comme chaque vendredi sur Info Tours on vous a fait une sélection…

On boit quoi à Noël ?

Vous avez de bonnes chances de trouver la réponse samedi et dimanche à l’Hôtel de Ville de Tours à l’occasion de la 10e édition d’un salon au nom rigolo et aux bouteilles de qualité : Biotyfoule. Il s’agit tout simplement d’un condensé des meilleures bouteilles du coin issues de vignes bio. Le verre de dégustation est à 5€, les viticultrices et viticulteurs seront là pour vous parler de leurs produits (on en attend 30 !), le Loir-et-Cher est invité d’honneur, il y aura des jeux œnologiques, et même une soirée avec les planchettes qui vont bien pour accompagner le breuvage. Tout ça avec modération, selon la formule consacrée. Ouverture à 11h samedi, 10h dimanche.

Château de Noël…

En attendant le début de Noël au Pays des Châteaux (le 7 décembre à Chenonceau, Langeais, Loches ou Villandry), le Château Gaillard d’Amboise a déjà inauguré ses animations de fin d’année autour du thème Le Noël des Orangers. C’est la première fois que le monument mène ce genre d’opération avec des décorations, des mets de Noël à la Taverne et une projection sur la façade à 17h30.

Tant que vous êtes à Amboise…

La mise en lumière de la ville c’est ce vendredi à 18h. Et le programme complet des fêtes de fin d’année de la ville est ici.

Quelques marchés de Noël…

Dans la série « écolo » celui de la Ressourcerie La Charpentière à la frontière entre Tours et La Riche, tout près du Bd Tonnelé. Ce sera samedi 30 entre 10h et 18h. « Et si vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut vous pourrez le fabriquer dans les ateliers » signale l’association. Par exemple du relooking de meuble.

Dans un autre quartier tout beau tout neuf, Marché de Noël samedi de 10h à 17h Place Michelet. C’est la première animation organisée par l’association de commerçants de cette place qui vient tout juste d’être rénovée dans le cadre des travaux de l’Avenue Grammont. Vous y trouverez de quoi vous restaurer (soupe, vin chaud…) ou encore une vente de sapins au profit de l’association 1001 pétales, et une collecte de jouets en faveur du Secours Populaire.

Toujours à Tours, ce vendredi de 14h à 19h, puis samedi et dimanche dès 10h, marché de créateurs chez Arcades Institute Place de la Monnaie. Au programme : textile, maroquinerie, luminaires, sculptures, peintures, collages, cupcakes… Entrée libre.

Tout le week-end, Esvres fait également son marché de Noël avec 80 exposants, vin chaud et bière de Noël. Une parade « féérique » défilera samedi à 18h et dimanche à 16h.

A Montbazon, ce sera juste dimanche de 10h à 18h avec boîte aux lettres pour le Père Noël devant la mairie, entre autres animations (de la musique notamment).

Une petite soupe ?

Afin de soutenir le café associatif La Barque de la Rue Colbert, Unity Vibes va confectionner une soupe anti-gaspi samedi, et la faire déguster dans le Jardin de la Préfecture de 14h à 19h. Le tout en musique !

Vous préférez le calme ?

Ce samedi dès 8h30, c’est journée pêche à l’étang du Louroux. Et c’est seulement une fois tous les 3 ans ! Pêche artisanale à la façon d’antan (appelée pêche à la senne) grâce à des filets déployés par les pêcheurs, cette pêche devrait permettre de récupérer plus de 5 tonnes de poissons. Certains seront réservés pour le rempoissonnement d’autres étangs et d’autres feront l’objet d’une vente directe. Différentes activités seront proposées gratuitement sur le thème de l’environnement.