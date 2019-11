Une marche contre le Black Friday 2019 à Tours

Elle partira à 13h30.

Le Black Friday est une tradition qui nous vient des Etats-Unis : le lendemain de Thanksgiving, des promotions monstrueuses invitent à faire exploser son portefeuille, le tout à un mois de Noël. Depuis plusieurs années, la France s’y est mise… sans respecter le concept initial de l’opération puisque la plupart des enseignes font durer le plaisir pendant 3, 5 ou 7 jours. Un site web très connu fait même la Black Friday Week, donc la semaine du vendredi noir, ce qui n’a pas vraiment beaucoup de sens. Le tout est surtout vu comme une façon d’attirer la clientèle à une période calme de l’année, avant le rush des fêtes de fin d’année.

Chaque année, de plus en plus d’enseignes s’y mettent, quitte à se sentir forcées de participer pour ne pas rater une vente qui risque de se faire via Internet ou dans la boutique d’à côté si aucune promotion n’est affichée en vitrine. Et tant pis si ces rabais n’en sont pas vraiment parce que des prix ont été gonflés dans les semaines précédentes comme le dénoncent des associations de consommateurs.

Le Black Friday contrarie également les écologistes. Après avoir manifesté au 1er jour des soldes en faisant déambuler un cortège funèbre Rue Nationale, Extinction Rébellion prévoit à nouveau une opération militante ce vendredi 29 novembre. Une mobilisation dans le sillage d’un appel du collectif Youth for Climate de Tours qui prépare une manifestation dans les rues commerçantes du centre-ville à partir de 13h30, au départ de la Place Jean Jaurès.

« Cette date du 29 novembre correspond à celle du Black Friday : une journée de fausses bonnes affaires et autres promotions qui sont autant d'incitations à la surconsommation et d'illusion au bonheur. Quelle est cette société qui nous pousse à consommer toujours plus en niant l'exploitation humaine qu'il y a derrière et l'impact mortifère sur notre planète ? » écrit Youth for Climate qui appelle la jeunesse à ne pas aller en cours pour rejoindre le cortège.