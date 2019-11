StorieTouraine, 28/11/19 – Pas d’alliance à gauche pour les municipales de Tours ; Blocage de dépôt pétrolier à St-Pierre-des-Corps ; Week-end de travaux à la SNCF…

Et le CinéLoire de Tours Nord qui passe dans le giron du groupe Pathé.

La StorieTouraine vous fait un résumé quotidien de l’actu en Indre-et-Loire, et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Pas d’accord à gauche à Tours…

Depuis des semaines, les socialistes, les communistes, les écologistes et La France Insoumise se réunissaient très régulièrement pour envisager une alliance en vue des élections municipales de Tours le 15 et le 22 mars 2020. Si cet accord avait été scellé, il aurait été assez inédit et aurait surtout placé la gauche en position favorable en vue d’une victoire finale. Les échanges avaient bien avancé en vue d’un programme commun, mais bloquaient notamment sur la composition de la liste. Les écologistes ont décidé de mettre fin au débat et de lancer leur campagne pour ne plus perdre de temps, d’autant qu’un concurrent sérieux – Benoist Pierre (LREM) – est déjà parti.

Ce jeudi, le mouvement Pour Demain Tours 2020 a donc transmis un communiqué qui dit ceci : « Si ces discussions laissent entrevoir des convergences programmatiques propices à un rassemblement de second tour, les conditions d'un accord de premier tour n'ont pu être établies. Sans plus attendre, à l'issue d'un vote interne à la plénière des Cogitations Citoyennes, le mouvement citoyen Pour Demain Tours 2020 et ses deux têtes de liste Emmanuel Denis et Cathy Savourey ont décidé de lancer leur campagne électorale. » Un local de campagne sera inauguré samedi 7 décembre Avenue Maginot.

Blocage de dépôt pétrolier…

Ce jeudi, dès 7h30, une quinzaine de représentants d’entreprises du BTP ont choisi de bloquer le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps pour dénoncer une hausse des taxes sur le gazole. Leur manifestation, organisée à l’aide de deux tractopelles et d’un camion, a duré 4h. Il s’agissait de la répercussion locale d’un mouvement national. D’autres actions sont envisageables à l’avenir.

Travaux à la SNCF...

Avant-dernier week-end de perturbations pour les trains en Centre-Val de Loire à cause de travaux dans le secteur de Mer (41). Le trafic sera interrompu entre Blois et Orléans de samedi 13h20 à dimanche 14h40. Quelques trains continueront de circuler de Tours à Blois, mais rien vers Orléans et Paris Austerlitz durant ce créneau.

Changement de propriétaire…

Ouvert en octobre 2018, le CinéLoire de Tours Nord – 4e multiplexe de l’agglomération – est administré par le groupe CinéAlpes. Comme des informations le laissaient présager depuis plusieurs semaines, l’entreprise va passer dans le giron du groupe Pathé qui va prendre 100% du capital. En revanche on ne sait pas dans combien de temps le complexe de Tours pourrait passer sous enseigne Pathé.

Lumière !

Ce jeudi soir, la ville de Joué-lès-Tours – la 2e plus grande commune d’Indre-et-Loire – donne le coup d’envoi de ses festivités de Noël avec l’illumination des guirlandes et du grand sapin situé en centre-ville. Son événement annuel Joué en Fête avec marché de Noël et animations est prévu le 13 décembre. Rappelons aussi qu’Amboise illuminera ses rues ce vendredi à partir de 18h.