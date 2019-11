Coupe de France : dispositif spécial au Tours FC pour le match du 7 décembre

Il risque d’y avoir du monde…

Cela pourrait être l’affluence la plus importante depuis un bon moment à la Vallée du Cher : samedi 7 décembre, le Tours FC accueille le Club Franciscain en Coupe de France. A cette occasion, les Martiniquais risquent de faire venir beaucoup de supporters au stade, en plus des soutiens du club local. La direction du TFC prend donc les devants avec une organisation particulière.

Les billets de cette rencontre du 8e tour de la Coupe de France – le dernier avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 – ne se vendront pas sur Internet, seulement au siège du club ou à la billetterie du stade le jour J.

Pour le prix des places, comptez 7€ ou 5€ en tarif réduit si vous disposez d’une carte d’abonnement de la saison 2018-2019 (quand les Ciel & Noir évoluaient en National 1 avant leur relégation en National 3). Les préventes débutent ce lundi 2 décembre à 14h30 au siège du Tours FC (2 Rue Jules Ladoumègue à Tours). Le guichet sera ouvert chaque après-midi de la semaine jusqu’à 17h. Les billets « ayant-droit » pour les licenciés sont à réserver avant le 4 décembre par mail à billetterie@toursfc.fr, et ils seront attribués dans la limite des places disponibles.

Samedi 7 décembre, le match est prévu à 15h et les guichets ouvriront à 13h. La tribune Nord (tribune Première) pourrait être ouverte aux spectatrices et spectateurs en cas de forte affluence. La direction du TFC invite à venir le plus en avance possible pour ne pas rater le début du match.