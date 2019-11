[Le saviez-vous ?] Le Bureau Information Jeunesse, espace unique pour tous les jeunes

Sa mission : conseiller et informer les jeunes.

Nichée avenue Grammont, c’est une adresse qui mérite d'être plus connue. Au 57 de la grande artère tourangelle se trouve le BIJ, trois lettres pour un acronyme signifiant : Bureau Information Jeunesse.

Le BIJ c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, le BIJ c’est un espace dédié aux jeunes « et pas qu’aux étudiants » insiste Françoise Dessable, salariée de cette association dépendant du Réseau Information Jeunesse national, qui a ouvert ses portes en 2000 à Tours. « Cela a été créé d’une volonté politique dans le cadre du contrat de ville de l’époque » nous raconte notre interlocutrice, présente depuis le début de l’association.

Depuis, celle-ci a déménagé à plusieurs reprises avant de se retrouver dans ses bureaux de l’avenue Grammont.

On y trouve quoi ?

Si on résumait le BIJ, cela pourrait s’apparenter à une sorte de guichet unique pour la jeunesse désireuse de trouver des réponses à ses questions. Les missions du BIJ sont multiples en effet, on y trouve aussi bien des informations sur les études, avec des fiches pratiques, des renseignements sur l’emploi et notamment les très prisés jobs d’été ou encore sur la mobilité internationale ou les questions de vie pratique comme le logement. « La thématique de l’emploi est la plus sollicitée » précise Françoise Dessable. Il faut dire que l’association prend part à beaucoup de forums liés à cette question.

Le programme du BIJ d'ici la fin d'année :

Une mission de conseil avant tout

Avec 5 salariés et 4 volontaires en service civique, la petite équipe du BIJ accueille des groupes le matin, organise des ateliers thématiques (sur le service civique, sur le bafa…) se déplace parfois dans des établissements scolaires, ou sur des événements publics… L’idée est d’apporter des réponses à ceux qui en posent, sur les 12 points officiels d’information jeunesse recensés par le réseau national. Bref, une mission de conseils avant tout, qui plus est gratuite et où l’anonymat est garanti, nécessaire et indispensable, tant l’on peut parfois se retrouver seuls et perdus dans les différents méandres administratifs.

Accueil d’expo et espace co-working

En plus de ces missions de conseils, le BIJ c’est aussi un espace de vie, qui accueille régulièrement des expositions. Depuis l’an dernier, une partie des lieux sert également d’espace de co-working citoyen pour des projets liés à la jeunesse.

Pour tout savoir sur le BIJ 37, rendez-vous sur leur site internet : www.bij37.fr

Mathieu Giua