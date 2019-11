StorieTouraine, 27/11/19 – Une étude après l’incendie de Suez à Joué ; Des loyers en baisse à Tours ; Changement de coach pour les Remparts…

Et des nouvelles du magicien tourangeau de « La France a un Incroyable Talent ».

Mise à jour si nécessaire, la StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actu en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi :

Une étude après l’incendie de Suez…

Le 30 juin, un dimanche, un incendie s’était déclaré sur le site Suez de Joué-lès-Tours. Très vite les autorités s’étaient voulues rassurantes en assurant qu’il n’y avait pas de risque pour les riverains. Ce mercredi, via la NR, on apprend le lancement d’une étude d’impact par la préfecture d’Indre-et-Loire. Une société privée a été mandatée pour faire des analyses et déterminer les conséquences réelles du sinistre sur l’environnement, par exemple en analysant le sol ou les végétaux. Evidemment, les résultats ne seront pas connus avant un bon moment le temps de tout étudier.

Suppressions de postes en vue à Tours Nord…

Gelco Design – qui importe du mobilier de salle de bain – envisage de délocaliser une partie de ses activités en Saône-et-Loire ce qui va impacter l’emploi dans cette société installée au niveau de l’Avenue Eiffel. 18 postes seraient en passe d’être supprimés, et une partie du matériel aurait déjà été transféré en Bourgogne d’après les syndicats et le Comité d’Entreprise.

Un rappel…

A partir de 17h30, la circulation s’annonce compliquée dans l’agglomération tourangelle. Deux convois d’agriculteurs rejoindront la préfecture depuis KFC à Tours Nord et Ma Petite Madelaine à Chambray. A l’appel de leurs syndicats, ils participent à un mouvement national contre les normes trop importantes imposées par le gouvernement, l’agribashing et les mesures visant à réduire les pesticides ou encore le traité de libre-échange avec le Canada. Une cinquantaine de tracteurs sont attendus. Une délégation de paysans doit être reçue en préfecture.

Des loyers en baisse…

Selon le site SeLoger qui compile bon nombre d’annonces immobilières, les prix des loyers ont baissé de 0,3% en moyenne cette année à Tours, et -5,6% pour les logements meublés. Une tendance pas isolée car elle concerne aussi des villes comme Clermont-Ferrand ou Brest. Pour 50m² dans la ville, il faut en moyenne compter 575€ par mois si on arrive avec ses propres meubles et autour de 600€ pour un meublé. Les prix des biens immobiliers à l’achat restent eux en hausse dans la ville.

Un peu moins de monde à l’hôtel…

Depuis le début de l’année, on ne cesse d’entendre que la saison touristique est exceptionnelle en Touraine et dans la région. Petite baisse de régime en septembre à en croire les chiffres de fréquentation des hôtels publiés cette semaine : -1% de nuits réservées par rapport à septembre 2018, ce qui n’a rien de catastrophique d’autant qu’il s’agissait d’une bonne année.

« Les nuitées françaises sont toujours en progression (+3%), contrairement aux nuitées étrangères qui poursuivent leur baisse (-11%). La clientèle américaine affiche encore une fois un record de fréquentation (de janvier à septembre 2019 par rapport aux années précédentes). La fréquentation britannique et néerlandaise est en net retrait (respectivement -9% de janvier à septembre 2019 par rapport à 2018). La Belgique et l'Allemagne affichent également une fréquentation en baisse (respectivement -1% et -3%) » nous dit l’Observatoire Régional du Tourisme.

Du changement aux Remparts…

La valse des entraîneurs se poursuit ! Après l’arrivée d’un nouveau coach pour les handballeuses de Chambray, cette fois c’est le club de hockey de Tours évoluant en deuxième division qui s’apprête à voir arriver une nouvelle tête au bord de la patinoire. Après un an et demi sur le banc, Rodolphe Garnier jette l’éponge en expliquant avoir des différents avec le club sur la façon de manager l’équipe mais aussi pas assez de temps pour mener de front sa carrière sportive et ses activités de chef d’entreprise. L’homme assure tout de même qu’il ne part pas fâché. Il encadrera son dernier match ce week-end. Le nom de son successeur devrait être connu d’ici quelques jours.

Pas de finale pour le magicien tourangeau…

Andy Wise était de retour dans l’émission La France a un Incroyable Talent ce mardi soir sur M6, afin de participer à la demi-finale du programme. L’Amboisien n’a pas réussi à se qualifier pour la finale après sa prestation mais sur ses réseaux sociaux il s’est tout de même dit ravi d’avoir pu participer à cette aventure télévisuelle qui lui a immanquablement offert une notoriété supplémentaire.