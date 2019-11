Où est la plus belle sculpture de Tours ? A vous de voter !

On en compte une bonne vingtaine dans toute la ville.

Place Anatole France, Place de la Liberté, Place Raspail, Jardin de la Préfecture, Jardin Mirabeau… Partout dans la ville, des statues. Chacune leur style, leur époque. Certaines sont superbes, d’autres abimées par le temps ou la pollution. Alors que la ville vient d’installer 5 créations de Nicolas Milhé dans le Jardin de la Préfecture en hommage à l’auteur Honoré de Balzac, nous avons voulu réunir ces différentes sculptures et vous demander votre avis : quelles sont vos préférées ? Découvrez ci-dessous les principales œuvres visibles dans l’espace public à Tours, et votez jusqu’au 4 décembre inclus pour déterminer le quatuor de tête. Nous organiserons ensuite une finale entre vos monuments favoris via les réseaux sociaux d’Info Tours.