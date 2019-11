StorieTouraine, 26/11/19 – L’hommage de Tours aux militaires tués au Mali ; Changement de coach pour les handballeuses de Chambray ; Mika en concert au Vinci…

Et un magicien tourangeau sur M6 !

La StorieTouraine résume l’essentiel de l’info de la journée en Touraine. Avec des mises à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Hommage aux 13 militaires morts au Mali…

Ce lundi, l’Armée française a perdu 13 militaires de la force « Barkhane » lors d’un crash d’hélicoptères au Mali. Pour leur rendre hommage, l’Hôtel de Ville de Tours ainsi que les fontaines de la place Jean-Jaurès seront illuminés bleu blanc rouge ce mardi soir. Les drapeaux français de la Mairie centrale et des Mairies annexes sont également en berne.

Arnaques au rétroviseur…

Les gendarmes s’Indre-et-Loire signalent un risque d’arnaque au rétroviseur en Touraine alors que deux faits ont été recensés lundi sur Artannes et Pont-de-Ruan. « A chaque fois un individu double un véhicule et l'intercepte un peu plus loin prétendant avoir été touché et avoir eu son rétro endommagé. Il contacte un faux garage "complice" qui annonce au téléphone une somme très élevée, du coup les victimes pour s'en débarrasser lui donnent quelques dizaines d'euros. Soyez vigilants - ne vous laissez pas impressionner - contactez le 17 » expliquent les forces de l’ordre.

Déception vis-à-vis du gouvernement…

Lundi soir une cinquantaine de personnes se sont rassemblées Place Jean Jaurès pour faire part de leur colère après la clôture du Grenelle contre les violences conjugales. Selon elles, les mesures annoncées par le gouvernement sont insuffisantes, existent déjà ou manquent de financements. Les associations féministes réclament ainsi un milliard d’euros pour 2020 pour endiguer les violences, contre 360 millions budgétés par le gouvernement.

Un rappel…

Le Pont Napoléon de Tours subit encore des travaux ce mardi soir et ce mercredi soir. La route qui passe sous l’ouvrage dans le sens St Cyr Tours sera fermée pendant la nuit, avec une déviation mise en place sur le pont jusqu’au rond-point de la Victoire.

Un nouveau coach au CTHB…

L’ère Guillaume Marquès c’est terminé. Après 13 ans de coaching de l’équipe première des handballeuses de Chambray-lès-Tours, l’entraîneur quitte le banc. Le club l’a annoncé ce lundi. Il est remplacé par un technicien en provenance de Chartres, Jérôme Delarue, dont c’est la première expérience avec une équipe féminine. Il aura fort à faire car pour l’instant le CTHB est avant-dernier du championnat de LFH. Précisons bien que Guillaume Marquès ne quitte par le navire, puisqu’il reste directeur général. Cela dit, il va arrêter de cumuler les deux fonctions ce qui devenait compliqué pour lui.

Concert de Mika…

Il ne faut pas traîner ! Le chanteur Mika annonce un concert à Tours dans tout pile deux mois, date supplémentaire à sa nouvelle tournée. Il s’arrêtera donc au Vinci le 27 janvier. La billetterie a ouvert ce mardi à 10h.

La France a un Incroyable Talent…

Le programme d’M6 pour découvrir de nouveaux talents (chant, danse, humour…) revient ce mardi soir à 21h… avec le Tourangeau Andy Wise qui s’est qualifié en demi-finale. Après sa prestation avec une cage en plexiglas qu’il a conçue lui-même, le magicien proposera donc un nouveau tour devant le jury composé notamment de Marianne James, Hélène Segara et Eric Antoine. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Amboisien.