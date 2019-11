[Photos du jour] Visite guidée de la nouvelle résidence étudiante de Tours aux Deux-Lions

144 logements et 148 places.

Le 1er étudiant est arrivé au mois d’août mais il a fallu attendre ce lundi 25 novembre pour l’inauguration officielle de la nouvelle résidence étudiante de Tours située Rue Edouard Michelin dans le quartier des Deux-Lions, à proximité immédiate de la fac de droit ou encore de Polytech.



Sur 5 étages, l’immeuble regroupe 144 logements de 19m² à 39m², de quoi héberger 148 jeunes (car 4 appartements sont équipés de deux chambres pour des colocations). Les studios sont tous meublés avec frigo, kitchenette, table haute, vaisselle, lit, placards, grande douche d’1m20... Le wifi est gratuit (avec la fibre) et la télé en option si les résidentes et résidents souhaitent la louer. Les locataires actuels viennent d’Orléans, de Bourges, de Normandie mais aussi de Tahiti, du Togo ou d’Allemagne.

Les loyers débutent aux environs de 400€ comprenant l’eau, un changement de draps par mois, un accès à la salle de coworking mais pas l’électricité. En option : la laverie qui fonctionne via une application mobile, la location de l’espace commun pour des soirées ou un service de ménage mensuel.

La salle de fitness ouverte 24h/24.

Cette résidence est la première du groupe Goya à Tours mais il en compte plusieurs dizaines en France. 2 personnes sont employées sur place pour accueillir les jeunes ou les renseigner. Chaque logement est relié à un interphone et dispose de sa propre boîte aux lettres. Il y a un local vélo, et quelques dizaines de places de parking également en supplément. Quelques événements sont organisés de façon ponctuelle lors de fêtes comme la chandeleur. Quant aux baux, ils sont signés pour un an renouvelable trois fois ou alors sur quelques mois si nécessaire. Les appartements affichent complet avec même une liste d’attente pour le mois de mars.