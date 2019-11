StorieTouraine, 25/11/19 – Arnaque à base de poubelles dans l’Est Tourangeau ; L’UDI soutient C. Bouchet pour les municipales de Tours ; Des stades sans tabac ce week-end…

Et un stand d’information pour les victimes de violences conjugales.

La StorieTouraine vous fait un résumé de l’info du jour en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi…

Arnaque au changement de poubelles…

La Communauté de Communes Touraine Est Vallées (secteur de Montlouis) alerte ses habitants car des personnes se faisant passer pour des fonctionnaires se présentent au domicile de certaines personnes en demandant des documents administratifs et surtout de l’argent pour changer leur poubelle. La collectivité précise qu’il s’agit bien d’une escroquerie.

Information sur les violences faites aux femmes…

Ce lundi le gouvernement a dévoilé une quarantaine de mesures pour lutter contre les violences conjugales avec 360 millions d’€ de budget pour 2020. 2 centres pour prendre en charge les auteurs sont prévus en Centre-Val de Loire, les victimes pourront porter plainte à l’hôpital, le secret médical pourra être levé dans certains cas, des absurdités juridiques seront corrigées… En plus de ces nouvelles mesures – insuffisantes d’après des associations – il existe déjà tout un dispositif d’accompagnement en Indre-et-Loire. Il sera présenté en gare de Tours ce mardi de 11h à 18h30.

Un militant Insoumis en garde à vue…

Connu sous le nom d’Azo, ce dessinateur et photographe a été placé en garde à vue à l’issue de la manifestation de samedi après-midi contre les violences sexistes et sexuelles qui a rassemblé plus de 500 personnes à Tours. Relâché sans poursuites le dimanche. « Nous demandons à Mme La Préfète d'Indre-et-Loire d'intervenir au plus vite afin que la police présente ses excuses » réclame le responsable tourangeau de la France Insoumise arguant que le jeune homme ne faisait que prendre des photos.

L’UDI soutient le maire de Tours…

Ce lundi la section tourangelle du parti centriste dont la députée du Lochois Sophie Auconie est la principale représentante annonce son soutien à la candidature de Christophe Bouchet en vue des élections municipales du 15 et 22 mars 2020. On ne sait pas encore combien de personnalités du parti seront présentes sur la liste du maire sortant, ni en quelle position. « Fort d’une expérience de la chose publique, fort de sa volonté de poursuivre son engagement au service de ses administrés, Christophe Bouchet, accessible, ouvert aux idées neuves, respectueux des pluralités, a toute notre confiance » écrit Romain Boudineau.

Un rappel sur la route…

L’axe qui passe sous le Pont Napoléon entre St-Cyr et Tours sera fermé cette nuit, mais aussi mardi soir et mercredi soir le temps d’effectuer des travaux. Il faudra emprunter le pont et faire demi-tour au rond-point côté sud pour rejoindre le quai du Portillon.

Victoire de l’US Tours…

Les rugbymens de l’UST ont été battre Le Mans ce dimanche dans le cadre du championnat de Fédérale 3. UN succès 17 à 7.

Des stades sans tabac…

Le mois de novembre a été décrété Mois sans Tabac pour inciter fumeuses et fumeurs à lâcher temporairement voire définitivement la cigarette au beau milieu de l’automne. En Indre-et-Loire, la Ligue contre le Cancer en profite pour renouveler son opération Stades sans Tabac ce week-end. Objectif : pas de clope en tribune pour les matchs du 30 novembre et du 1er décembre.

Des stands de prévention animés par des bénévoles formés de la Ligue contre le cancer seront donc présents sur les stades de Monnaie le samedi de 10h à 12h et de Bourgueil le samedi de 14h à 18h où sont organisés des plateaux afin d’échanger avec les jeunes et leurs accompagnants. Mais également sur les stades de St Cyr sur Loire le samedi de 19h à 21h et Loches le dimanche de 14h30 à 16h30 lors de matchs séniors. Des médecins ou chercheurs spécialistes du sujet seront également présents pour donner les coups d’envoi et échanger avec les personnes qui le souhaitent.