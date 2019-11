[#MIAM] Que vaut le nouveau libanais de la Rue Colbert ?

Il complète une offre déjà riche dans le quartier.

On avait pu s’en rendre compte en réalisant un test pour récompenser le meilleur houmous de Tours : l’offre tourangelle autour de la gastronomie libanaise ou levantine est particulièrement riche. Rien que dans la Rue Colbert, ce sont désormais trois adresses qui proposent une cuisine moyen-orientale. La dernière en date, O Liban, s’attache à proposer un menu un peu plus haut de gamme que les autres adresses tout en restant fidèle aux spécialités de ce pays (on peut y manger du houmous, des falafels, de la viande grillée…). Forcément, on a voulu tester.

On s’y rend donc au déjeuner et on découvre un établissement à la décoration élégante (des serviettes colorées roulées dans l’assiette, des tableaux de l’artiste syrien Georges Baylouni désormais installé à Tours…).

Sur la carte, pas de formule du midi (dommage) mais une sélection d’entrées, de tartares ou de plats. On y trouve l’incontournable taboulé, un tartare de bœuf en trois façons, un trio de viandes avec pommes de terre épicées et légumes dorés, une volaille grillée avec quinoa libanais (le friké) ou encore une côtelette d’agneau avec riz parfumé aux épices. A deux, on opte d’un côté pour un assortiment d’entrées (falafel, roulé au fromage de brebis…) à 16€ accompagné d’un houmous de betterave à 7€ et de l’autre pour la volaille grillée à 19€.

En attendant le service, petit plateau de crudités avec une sauce au yaourt. Si la carotte ou le radis sont bien de saison, on se demande un peu ce que la tomate cerise fait dans la sélection fin novembre. Le plateau arrive avec le fameux pain pita plutôt bien exécuté. C’est bon, bien nourrissant sans pour autant se distinguer nettement de ce qu’on a déjà pu goûter ailleurs (malgré la sauce, ça reste aussi un peu sec). Pour le houmous de betterave, cette intéressante revisite de la recette traditionnelle demeure un peu trop sage par rapport à son prix. Quant à la volaille, pas de fausse note mais là-encore on s’attendait à plus de saveurs.

Au final, O Liban est incontestablement un établissement où l’on mange bien mais le rapport qualité-prix nous semble légèrement surévalué, en particulier pour le midi.