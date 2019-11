[Photos du jour] A Tours, 4 bus avec plus d’espaces pour les fauteuils roulants

Ils viennent d’être mis en circulation.

On ne fait pas gaffe au premier coup d’œil, ils ressemblent à beaucoup d’autres bus qui circulent dans l’agglomération tourangelle. Et pourtant. Depuis quelques semaines, 4 nouveaux bus articulés (ou bus accordéon) ont rejoint le parc du réseau Fil Bleu. Des véhicules diesel de la marque Mercedes qui ont une particularité : ce sont les premiers qui peuvent embarquer en même temps deux personnes en fauteuil roulant. Jusqu’ici, lorsqu’un bus transportait déjà une personne en situation de handicap avec un fauteuil, il ne pouvait pas en embarquer une seconde.

Les 4 véhicules qui circulent sur plusieurs lignes (5, 10, 11, 50…) ont un peu moins de places assises que les autres (34) mais ils sont tout de même capables de faire voyager en même temps 133 passagères et passagers debout.

Ces bus ont coûté 360 000€ pièce et mesurent 18m. Dans l’avenir, 45 nouveaux bus de 12m (sans accordéon) doivent rejoindre le parc de Fil Bleu avec une autre particularité : ils utiliseront du gaz naturel en guise de carburant et remplaceront de vieux bus diesel. L’appel d’offres est en projet. A noter qu’en moyenne, les bus de Tours Métropole sont sur les routes depuis 8 ans et demi, et que leur durée de vie est – en général – de 18 ans. La quasi-totalité de ces véhicules sont équipés de caméras de surveillance.

Photos : Fil Bleu

