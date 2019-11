StorieTouraine, 24/11/19 - Succès de la Marche pour Toutes à Tours ; Le Tours FC largement leader de N3 ; 5 nouvelles statues à Tours...

Et le festival de buts des Remparts de Tours.

L’actu tourangelle en résumé c’est dans la StorieTouraine, mise à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

--------------

Plus de 500 personnes contre les violences sexistes et sexuelles...

Ce samedi, plusieurs collectifs et associations féministes appelaient à manifester contre les violences faites aux femmes à deux jours de la fin du Grenelle gouvernemental contre les violences conjugales. Des rassemblements étaient organisés dans toute la France dont un à Tours avec entre 500 et 600 personnes parties à 15h de la Place Jean Jaurès avant de défiler dans le centre-ville.

Photos : Pascal Montagne

D’autres rassemblements...

Ce samedi, quelques Gilets Jaunes ont également manifesté en ville. Ainsi que des personnes voulant encourager la population à réclamer un référendum sur la privatisation - ou non - d’Aéroports de Paris. Un rassemblement a également eu lieu pour dénoncer la situation en Irak, le pays étant en proie à de nombreuses manifestations depuis plusieurs semaines.

Peggy Plou se lance à Semblançay...

Conseillère municipale depuis 2008, cette femme de 43 ans qui habite la commune depuis 1999 se présente en tant que tête de liste en vue des élections municipales de 2020. Elle a officiellement annoncé le début de sa campagne ce week-end avec la volonté, dit-elle, de renforcer l’implication des citoyens dans la vie du village.

Le Tours FC en patron...

Ce samedi plus de 800 personnes ont assisté au derby Tours-Avoine à la Vallée du Cher, choc entre deux favoris du championnat de National 3 de la région Centre-Val de Loire. Les Tourangeaux se sont imposés dominant dès la première mi-temps (2-1) avant de confirmer leur avantage en seconde période (4-2). Ils confirment donc leur place de leader de la poule avec 7 points d’avance sur leur dauphin et adversaire du soir (qui a un match en moins).



A noter que Ballan-Miré et Châteauneuf-sur-Loire ont fait match nul 1-1.

Elimination de Montlouis...

L’ASM était encore en course en Coupe de France mais son match de la semaine dernière avait été reporté. L’opposition avec Vire a donc eu lieu ce 23 novembre et les Montlouisiens ont été sortis de la compétition après prolongations par un but en toute fin de rencontre de leurs adversaires. Score final : 2-1.

Festival de buts pour les Remparts...

Face à Nantes, les hockeyeurs tourangeaux ont encaissé 4 buts mais ils en ont infligé 6 à leurs adversaires ce samedi soir à la Patinoire de Tours. De quoi s’offrir un beau succès dans le cadre du championnat de D1. Et voici donc les Remparts à la 4e place du classement !

5 nouvelles statues...

Si vous passez par le Jardin de la Préfecture à Tours, vous découvrirez 5 nouvelles statues représentant des personnages de romans d’Honoré de Balzac. Commandée par la ville à l’occasion des 220 ans de l’auteur né Rue Nationale, elles ont été réalisées par l’artiste Nicolas Milhé qui a voulu donner une couleur actuelle à ces héros littéraires en prenant comme modèles des Tourangelles et des Tourangeaux dont il a scanné la morphologie avant de produire les oeuvres. Depuis la disparition du buste de Balzac Place Jean Jaurès pendant la seconde guerre mondiale, il n’y avait plus de grande oeuvre dédiée à l’écrivain à Tours.