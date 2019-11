Pont Napoléon, A85, A10 : on fait le point sur les travaux de la semaine en Touraine

Pour la semaine du 25 novembre 2019.

Chaque dimanche sur Info Tours on vous dit tout sur les principaux travaux du moment dans l'agglo et le département...

Pour la semaine du 25 au 30 novembre, signalons d'abord ces difficultés programmées sur l'A85 et sur l'échangeur entre l'A10 et l'A85...

Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.



Du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre, jour et nuit, week-end compris : fermeture de la sortie de l'échangeur de Langeais (n°7) en provenance d’Angers sur l'A85. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

A Tours, c'est à hauteur du Pont Napoléon que cela s'annonce compliqué. Depuis plusieurs semaines, Tours Métropole refait en partie de l'ouvrage, dont les garde-corps et l'éclairage. Pour des questions de sécurité et de logistique, la trémie inférieure Nord du Pont Napoléon sera fermée à la circulation, les nuits du 25, 26 et 27 novembre, de 20h30 à 5h30. Il s'agit de la route qui passe sous le pont entre Tours et St-Cyr sur la rive droite de la Loire.

A noter que le chantier va durer jusqu'au 13 décembre et que le nouvel éclairage du pont sera en place pour les fêtes de fin d'année.









Des itinéraires de déviation seront mis en place.