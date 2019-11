StorieTouraine, 23/11/19 - Accident grave à Ste-Maure ; Marche contre les violences faites aux femmes à Tours ; Agrandissement en vue aux Atlantes...

On parle aussi d’un grand projet contre les déserts médicaux en Centre-Val de Loire.

La StorieTouraine vous offre un résumé de l'actu tourangelle actualisé si nécessaire. Voici l'édition de ce samedi :

-------

Grave accident sur l’ex Nationale 10...

Vendredi soir un homme de 35 ans a été gravement blessé sur la D910 à hauteur de Ste-Maure-de-Touraine. Selon les secours la victime originaire de Marigny-Marmande est entre la vie et la mort. Sa voiture a percuté un camping car par l’arrière. Les deux touristes présents dans ce véhicule n’ont pas été blessés.

La Marche pour Toutes à Tours...

Alors que près de 140 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex depuis le début de l’année selon un décompte associatif, une grande journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes est organisée ce samedi 23 novembre, partout en France.



A Paris, un rassemblement débutera à 14h avec des Tourangelles et des Tourangeaux puisqu’un déplacement par bus a été organisé afin de participer à cet événement programmé à deux jours de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes mais aussi à 48h de la fin du Grenelle contre les violences conjugales organisé par le gouvernement, et censé déboucher sur des mesures fortes pour endiguer ce fléau.



A Tours aussi on pourra manifester ce samedi après-midi, à l’appel de plusieurs associations et collectifs féministes. Le rendez-vous est fixé à 15h Place Jean Jaurès.

Une solution pour trouver des médecins...

Prendre rendez-vous chez un généraliste est de plus en plus compliqué, et l’Indre-et-Loire n’échappe pas à la règle. Selon l’UFC Que Choisir, un docteur du département sur 3 refuse les nouveaux patients, un sur deux dans la région. Pour y remédier, le Conseil Régional annonce l’embauche dans ses propres effectifs de 150 médecins d’ici 2025, ce qui est présenté comme une première en France. Ils travailleront dans des centres de santé. La Région en a 3 aujourd’hui et en espère 30 d’ici 5 ans.

Agrandissement des Atlantes...

Ca fait longtemps qu’il y a un grand vite aux Atlantes, à hauteur du magasin Orchestra. L’objectif est d’y construire de nouveaux commerces et ça y est on en sait plus : le groupe Eurocommercial qui est propriétaire du centre commercial de St-Pierre-des-Corps a obtenu l’autorisation d’aménager la zone pour offrir de nouveaux locaux aux enseignes Picwic Toys, Orchestra, La Halle et Boulanger. Un restaurant de 400m² est aussi attendu dans un second bâtiment selon la NR.



Les locaux libérés doivent ensuite être réaménagés ce qui sera également le cas du parking. 300 nouvelles places seront créées près des nouveaux magasins et le reste de l’espace de stationnement repensé avec des places plus larges (mais moins nombreuses) et des espaces verts. L’objectif est que tout soit terminé dans deux ans, fin 2021.

Une victoire venue de loin...

Les basketteurs de Tours ont fait de la route pour aller jusqu’à Tarbes ce vendredi dans le cadre du championnat de Nationale 1 et ils vont avoir du temps pour fêter leur victoire sur le chemin du retour. Un succès acquis en prenant vite l’avantage sur leurs adversaires. Score final : 83-75. C’est le 2e succès consécutif de l’UTBM à l’extérieur. Le club reste par ailleurs en bonne place au classement.

L’agenda sportif...

Ce samedi soir Tours reçoit Paris à 19h30 salle Grenon pour un grand classique du championnat de Ligue A de volley.



A 20h30 les Remparts de Tours accueillent Nantes à la patinoire dans le cadre du championnat de D1 de hockey sur glace.



Et puis en foot LE match du week-end c’est l’opposition entre le Tours FC et Avoine en National 3, autrement dit le leader de la poule contre l’un de ses principaux concurrents. Et c’est à 18h à la Vallée du Cher.



Et puis si vous voulez voir de la boxe, direction Monconseil ce samedi avec une nouvelle édition du Tours Event Fight.

Une des femmes les plus drôles de France...

Nora Hamzawi annonce une date à Joué-lès-Tours en 2021, le 17 avril à 20h30 à l’Espace Malraux. En fait une date supplémentaire à celle déjà programmée le 6 décembre dans la salle jocondienne. Une soirée complète. Pour le prix des places de ce nouveau spectacle, comptez entre 36 et 39€.