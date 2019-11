StorieTouraine, 22/11/19 – Une retraitée tuée dans un incendie à Tours ; Visite chargée pour le ministre de l’Education à Tours ; Un Tourangeau réussit la Transat Jacques Vabre…

Et le déplacement des basketteurs de Tours à Tarbes.

Pour un résumé complet de l’info en Touraine, il faut lire la StorieTouraine, mise à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

Feu de matelas…

Il était environ 3h du matin ce vendredi quand un incendie s’est déclenché 4 Allée du Colonel Driant à Tours, dans le quartier Giraudeau. Une femme de 79 ans est morte. Le feu pourrait être parti de son matelas pour une raison que l’on ignore encore : une enquête a été ouverte. L’intervention a mobilisé une quinzaine de pompiers.

Agression dans un bus…

Le 8 novembre à la mi-journée, un jeune de 18 ans a reçu des coups de matraque dans un bus de Fil Bleu à Tours Nord. Un majeur et deux mineurs s’en sont pris à lui dans le véhicule. En prime, la scène a été diffusée en vidéo sur les réseaux sociaux et elle a été suivie par d’autres bagarres à Tours Nord et la Riche dans les jours suivants. Les trois suspects du bus ont été déférés au parquet : les mineurs passeront devant un juge des enfants, le majeur – 18 ans – était jugé ce vendredi. Il a écopé d'un an de prison ferme.

Jean-Michel Blanquer en Touraine, suite…

Ce jeudi et ce vendredi, le ministre de l’éducation est en Indre-et-Loire avec un programme chargé. Pour son premier jour, il a rencontré des élèves engagés pour l’environnement du côté d’Amboise et Montlouis en compagnie de Yann Arthus-Bertrand avec qui le gouvernement a monté un partenariat pour éditer 80 000 posters de sensibilisation à la protection de la nature. Ce vendredi, le ministre a débuté sa journée au campus des métiers de Joué-lès-Tours avan de se rendre à Tours en fin de matinée. Cet après-midi il se rend à Azay-le-Rideau et Pernay avant de revenir à Tours. A noter que jeudi soir, la politique éducative du gouvernement avait été contestée par une vingtaine de personnes devant l’inspection d’académie d’Indre-et-Loire, Rue Giraudeau.

Autre contestation...

Ce vendredi matin aux Rencontres François Rabelais à Tours, mouvement militant... Lors de cet événement consacré cette année à l’éducation à l’alimentation, la scène de la Salle Thélème a été attaquée à coups d’œufs par des militants venus dénoncer la précarité des étudiants. A noter que le ministre Blanquer a participé à l'événement un peu plus tard, notamment au déjeuner préparé par des élèves du CFA.

Les basketteurs de Tours sont à Tarbes…

Ils y affrontent l’équipe locale ce vendredi soir à 20h dans le cadre du championnat de Nationale 1. Après leur défaite contre Nantes en Coupe de France, l’objectif est de renouer à la victoire contre une formation de bas de tableau. On rappelle que l’UTBM vise à moyen terme une montée dans la division supérieure, la Pro B.

Un navigateur tourangeau arrivé au Brésil…

Le patron de l’entreprise tourangelle Terre Exotique – spécialisée dans les épices, basée à Rochecorbon – est aussi un marin et il participait cette année à la Transat Jacques Vabre, course en voilier entre la France et le Brésil. Le voici arrivé avec son bateau Class40 aux couleurs de sa marque. Il a mis trois semaines.