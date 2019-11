[Photo du jour] 90 inscrits pour un concours de tir à l'arc à Tours

C'était le week-end dernier.

Le club de l’US Tours tir à l’arc est le 3e plus grand club en effectif de l’Indre-et-Loire. On compte 85 archers, plus de jeunes adultes que de jeunes enfants et 29% de femmes ce qui correspond à la moyenne nationale. Les objectifs du club sont de développer la pratique en compétition.



Les 16 et 17 novembre le club organisait son concours annuel de tir à l’arc avec près de 90 inscrits et des points à prendre en vue ds championnats de France. Outre la compétition il y avait aussi du tir festif, pour le fun.



Résultats :

Minime Homme Arc Classique: 1) HELOIR Raphael – Chambray-Les-Tours 2) SCEOSOLE Kylian – St-Cyr-Sur-Loire

Cadet Homme Arc Classique: 1) MAUROY Clement – St-Cyr-Sur-Loire 2) MONJALON Corentin – Chambray-Les-Tours 3) CHEVEREAU Valentin – La-Croix-En-Touraine

Junior Femme Arc Classique: 1) CHARROIS Helene – St-Avertin 2) LECOMPTE Clara – Amboise 3) LAGOUTTE Laurane – Montlouis-Sur-Loire

Junior Homme Arc Classique: 1) GLOWACKI Stanislas – St-Cyr-Sur-Loire 2) HELOIR Quentin – Chambray-Les-Tours

Senior 1 Homme Arc Classique: 1) BONNEAU Adrien – Joué-Les-Tours 2) DURAND Etienne – Us-Tours

Senior 2 Femme Arc Classique: 1) ALDRIN Sandrine – Montbazon 2) JAILLET Milene – Us-Tours 3) SOUCHET Beatrice – Chanceaux-Sur-Choisille

Senior 2 Homme Arc Classique: 1) GERBEAUD Patrick – La-Croix-En-Touraine 2) DRABIK Olivier – Chambray-Lès-Tours 3) GUYARD Philippe – Amboise

Senior 3 Femme Arc Classique: 1) MAZABREY Francoise – St-Avertin 2) PETIT Odile – Joué-Les-Tours 3) LANNAUD Martine – Us-Tours

Senior 3 Homme Arc Classique: 1) RENAULT Philippe – Montlouis-Sur-Loire 2) CLERISSE Jean-Jacques – Chinon 3) CASELLA Jean Claude – La-Croix-En-Touraine

Cadet Homme Arc à Poulies: 1) CHENAUX Corentin – Saumur

Junior Homme Arc à Poulies: 1) VIAUVY Antoine – St-Avertin

Senior 1 Femme Arc à Poulies: 1) FOUQUET Marine – Joué-Les-Tours

Senior 1 Homme Arc à Poulies: 1) MERCIER Florian – Montlouis-Sur-Loire

Senior 2 Homme Arc à Poulies: 1) BOISSAU Stephane – St-Avertin 2) FAURE Sebastien – Pons 3) LETISSIER Guillaume – St-Avertin

Senior 3 Femme Arc à Poulies: 1) RIPARD Pascale – Us-Tours

Senior 3 Homme Arc à Poulies: 1) LAHOREAU Michel – Montlouis-Sur-Loire 2) FAURE Claude – Us-Tours 3) BARANGER Jean Pierre – Loches

Scratch Homme Bare Bow: 1) DUCHIRON Bruno – Montbazon 2) DAUNE Herve – St-Cyr-Sur-Loire 3) DENIS Jacky – Chambray-Lès-Tours