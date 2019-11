Illuminations de Noël, bourse aux jouets, 3 salons du livre… Le week-end va (encore) passer super vite en Touraine

Et un festival autour du vin à La Riche.

Chaque vendredi Info Tours fait le point sur les sorties incontournables du week-end…

On vous rappelle que dimanche le centre-ville de Tours sera fermé aux voitures et on vous explique pourquoi ici

A part ça, voici ce qu’on vous conseille d’ici le 24 novembre :

Illuminations de Noël de Tours…

Comme chaque année fin novembre, ouverture du Marché de Noël de Tours entre Jean Jaurès et la gare avec près de 70 stands, pour manger ou avec de l’artisanat. Dès 18h, le grand sapin de la mairie va s’illuminer, ainsi que toutes les rues. Pour la première fois, le Père Noël et ses lutins descendront en rappel de l’Hôtel de Ville. La nouvelle mascotte Kiki sera également prête pour ses selfies.

La patinoire arrive…

Elle est toujours installée Place Anatole France aux côtés de deux manèges avec son aire de glisse et son chemin de glace. Premiers tours sur la glace à 14h ce vendredi. Surprise ! Dimanche on y verra… Pascal Le Grand Frère à 15h30 (on ne sait pas si il patinera, mais sans doute).

La patinoire restera ouverte jusqu’au 12 janvier. Toutes les infos par ici.

Noël (suite)…

Dimanche de 9h à 17h, l’espace culturel Yves Renault de Chambray accueille une bourse aux jouets.

Concert caritatif…

Ce samedi, 5e édition du concert Les Rockeurs ont du Cœur au centre culturel Gentiana Léo Lagrange de Tours Nord. L’idée c’est de venir avec un jouet neuf à remettre à l’entrée au bénéfice des plus démunis, et vous pourrez accéder au concert de Strawberry Seas puis de Cerise. La soirée débute à 20h et elle est au profit du Secours Populaire.

Des livres en cadeau ?

Offrir un livre à Noël, en voilà une bonne option. Cela tombe bien il y a deux salons à Tours ce samedi avec des autrices et auteurs à rencontrer. D’abord une nouveauté avec le Salon du Livre de Tours à l’Opéra sur lequel vous avez tous les détails ici. Puis le 4e salon Polar sur Loire Salle Ockeghem (Place Châteauneuf) avec une vingtaine d’écrivaines et d’écrivains de la région. Dans les deux cas l’entrée est gratuite.

A propos de littérature…

Si vous vous baladez en ville, passez par le Jardin de la Préfecture : vous y découvrirez les 5 statues en hommage à Balzac, né à Tours il y a 220 ans. Elles représentent les traits de célèbres personnages vus dans les romans de l’auteur comme le Père Goriot avec une particularité : 5 Tourangelles et Tourangeaux ont servi de modèles pour les réaliser. C’est l’artiste Nicolas Milhé qui est à l’origine de ce projet.

Des livres pour les enfants !

Le Centre Social Equinoxe de La Riche reçoit La Quinzaine du Livre Jeunesse samedi de 10h à 18h avec une sélection de livres à découvrir, avec aussi un lait-grenadine + une histoire à 10h30 jusqu’à 4 ans, des animations autour du livre du futur de 14h à 17h (notamment numérique), une rencontre avec l’auteure Gwladys Constant à 15h ou encore une expo photo.

Un festival des langues…

Les Halles de Tours accueillent une nouvelle édition du Festival des Langues samedi et dimanche de 11h à 19h au 1er étage du bâtiment. Entrée gratuite. « En 40 minutes environ les visiteurs (écoliers, étudiants, retraités, familles…) peuvent s’initier au chinois, à l’espagnol, à l’espéranto ou au polonais, à l’arabe, l’italien ou le grec ancien /moderne ou à une langue africaine comme le swahili, le lingala ou le tam-tam, ou alors à la langue des signes, au braille, au morse sans oublier le phénicien, le persan, l’hébreu, l’indonésien… » expliquent les organisateurs.

Faim de culture ?

L’IEHCA organise ce week-end les Rencontres François Rabelais, sur le thème de l’éducation au goût pour la jeunesse. Tout se passe Salle Thélème à la fac des Tanneurs. Vous trouverez le programme complet par ici.

Un coup à boire (avec modération) ?

L’AOC Touraine a mis sur pied le Festival des Vins de Touraine ou Prieuré St Cosme de La Riche, pour les 80 ans de cette appellation. C’est samedi dès 10h30 en présence des vignerons, avec des ateliers culinaires, des food trucks, des expos… Entrée gratuite et verre de dégustation à 2€.

Sport…

Reporté à cause de fuites d’eau à la Rotonde, le match de roller-hockey Tours-Toulouse aura finalement lieu ce samedi au gymnase qui constitue le camp de base des Apaches. Coup d’envoi à 20h.

Une demi-heure plus tôt, le Tours Volley Ball recevra Paris au Palais des Sports dans le cadre du championnat de Ligue A.

Quant aux Remparts, ils accueillent Nantes à 20h30 à la Patinoire pour le championnat de D1 de hockey sur glace.

A vous de faire du sport (en vous amusant) !

Ce vendredi c’est Aquanight à la Piscine du Mortier de Tours, de 18h à 21h. Trois heures pour danser dans l’eau. Entrée : 5€40.