StorieTouraine, 20/11/19 – Concert déjà complet pour Sting à Chambord ; Rochecorbon primée pour ses bancs publics ; Le Tours FC bien loti en Coupe de France…

Et aussi l’échec de Tours en Coupe de France de basket.

La StorieTouraine fait un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Comme des petits pains…

Vendredi dernier, la société de production tourangelle AZ Prod avait annoncé la tenue d’un concert du chanteur Sting à Chambord le 1er juillet 2020 avec 20 000 places disponibles (à partir de 73€ et jusqu’à 300€ le pass VIP). Tout est parti en 3h ce mercredi entre 10h et 13h, après quelques préventes dans la journée de mardi.

Succès du Clos-Lucé…

L’année de festivités pour célébrer les 500 ans de la Renaissance et de la mort de Léonard de Vinci n’est pas encore achevée mais pour la première fois la demeure de l’artiste à Amboise – Le Clos-Lucé – a franchi le cap des 500 000 visiteurs, en ce début de semaine. Pour l’anecdote ce sont des Australiens qui ont passé la porte du monument à ce moment précis, et ils ont été remerciés par une bouteille aux couleurs des 500 ans de la Renaissance.

Distinction pour Rochecorbon…

La commune de la métropole de Tours a reçu un prix au congrès national des maires. Un prix pour… ses bancs publics. En fait un projet d’installation de bancs qui avait mobilisé 9 binômes artisans-élèves. Le résultat de leur travail sera à découvrir le 14 décembre.

Tirage au sort…

Le Tours FC est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France de foot et ça y est il connait son adversaire. Le club évite les grosses formations comme Le Mans ou Lorient et affrontera à domicile un club venu de Martinique, le Club Franciscain, qui évolue à l’échelon régional. Montlouis, pas encore qualifié ni éliminé car son match a été reporté, affrontera Versailles s’il parvient à s’imposer contre Vire.

Handball…

Là-aussi il y avait un tirage au sort de Coupe de France ce mercredi, en l’occurrence pour les 8e de finale. Mal en point en championnat de LFH, Chambray-lès-Tours se déplacera à Bourg-de-Péage le 22 ou le 23 février. Bourg-de-Péage qui joue également en 1ère division.

Coupe de France de basket…

Ce mardi soir les basketteurs de Tours recevaient Nantes et ils ont réussi à faire douter cette équipe de Pro B, qui évolue une division au-dessus d’eux. Cela dit ils ont été battus et donc sortis aux portes des 8e de finale. Le score : 65-59 en faveur des visiteurs.

Le TVB en forme !

Les volleyeurs de Tours ont été battre Sète 3-0 mardi soir pour la 8e journée du championnat de Ligue A, soit leur 2e succès en deux matchs sur le même score, et surtout leur 1ère victoire à l’extérieur depuis le début de la saison régulière.

Tennis de table…

Mardi soir les joueurs de la 4S de Tours (Pro B) se déplaçaient à Metz. Ils ont perdu mais ont tout de même gagné deux matchs (score final 3-2). En revanche les joueuses de Joué-lès-Tours ont perdu 3-0 à Lille.

Patinage artistique...

Le CMPT participait au Trophée Théodore BOTREL à Cholet. En minime NAT1, Sarah CHAUMIN finit 2ème/2. En sénior FED1, sa sœur Astrid, après 2 ans d’absence de compétitions, retrouve elle aussi son niveau et s’est assurée sur un nouveau programme la 1ère place/2.

En Minimes FED1, Blanche CABANEL,se classe 5ème/22. En sénior FED2, Yasmine ZRIBI, 1ère place/2. En Novices NAT2, Marie Ly DEZAEL rate de peu l’obtention de sa médaille d’argent (niveau) mais rafle la 1ère place/4 tandis que Julie ROUSSET prend la 3ème place. Côté Junior NAT2, là aussi l’expérience parlait pour Soline HERBST et Daphné JANNEAU qui prennent respectivement la 2ème et 3ème place. En minimes NAT2, Victoire GABORIT n’arrivait à se détacher pour faire la différence et finie 3ème /4.Résultat contrasté pour Louanne JIANG en minime FED2 (17ème/23) et Chloé FAIGNANT en Avenir FED2 (21ème/23).Même constat en Junior FED1 avec Servane BROUARD et en Junior FED1 avec Lou Anne CARRE toute les deux victimes de chutes.

Enfin, la catégorie masculine Novices FED1 (photo) voyait s’affronter les deux Tourangeaux. Noah CARDONNA ravissait la 1ère place à Léo JIANG.