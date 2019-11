Le ministre de l'Education en Indre-et-Loire pendant 2 jours : où va aller Jean-Michel Blanquer ?

Il sera en partie accompagné de Yann Arthus-Bertrand.

Il n'y a pas d'autre mot : c'est un marathon qui se prépare pour Jean-Michel Blanquer en Indre-et-Loire. Ce jeudi et ce vendredi, le ministre de l'Education doit passer deux jours en Touraine pour visiter tous les types d'établissements : écoles, collège, lycée et Centre de Formation des Apprentis. Au total pas moins de 8 établissements en 36h + la Maison de la Loire de Montlouis ou encore le Château d'Azay-le-Rideau. Une grande opération de communication gouvernementale autour de la réforme de la voie professionnelle, de l'apprentissage des langues étrangères ou encore de l'environnement avec la présence très attendue de Yann Arthus-Bertrand, grand défenseur de la planète notamment via ses films à grande audience chaque fois qu'ils sont diffusés à la télévision. Il vient d'ailleurs de s'engager sur un projet avec l'Etat pour parler d'écologie aux écoliers.

Alors que beaucoup de déplacements ministériels se font sur une demi-journée, celui-ci s'étendra donc de jeudi matin à vendredi soir. Un temps long mais un programme au pas de charge vu le nombre de séquences imaginées, aux 4 coins du département : Amboise, Montlouis, Tours, Joué ou encore Richelieu.

La dernière fois que Jean-Michel Blanquer est venu en Indre-et-Loire c'était le 13 mars pendant le Grand Débat en réponse à la crise des Gilets Jaunes en début d'année. Nous l'avions notamment suivi à la Mission Locale de Tours où il avait dialogué avec des jeunes et à La Riche.

Voici ce qui attend le ministre pour cette fin de semaine tourangelle :

Jeudi :

9h30 - Arrivée du ministre au collège Le Puits de la Roche de Richelieu, visites de classes dont une qui apprend le chinois en visioconférence. Table ronde sur le thème de la fracture numérique.

11h15 - Arrivée au collège Louis Léger au Grand Pressigny, accueil en chanson, rencontre avec la section sportive de football et des élèves jeunes sapeurs pompiers, visites de classes.

13h50 - Arrivée du ministre et de Yann Arthus-Bertrand à l’école Paul Louis Courier d’Amboise. Découverte des différents projets menés dans les classes et dans l’école par les élèves et la communauté enseignante. Présentation de l’opération « Des posters éducatifs pour sensibiliser aux Objectifs de Développement Durable », menée en collaboration avec la fondation Goodplanet

14h55 - Arrivée du ministre et de Yann Arthus-Bertrand à la Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire. Observation d’un atelier consacré à la faune et la flore avec une classe de CM1 mené sur les bords de Loire. Puis permanence miinistérielle avec des éco-délégués et plusieurs associations. Echanges avec les élèves et les associations autour de leur engagement dans leurs établissements sur les questions de biodiversité et de développement durable

Vendredi 22 :

8h20 - Visite des ateliers du lycée d’Arsonval de Joué-les-Tours. Table ronde consacrée à la réforme de la voie professionnelle

9h40 - Arrivée du ministre au Campus des Métiers et de l’Artisanat de Joué

11h - Arrivée du ministre à l’école Marie Curie au Sanitas à Tours.

12h15 - Arrivée au Château d’Azay-le-Rideau et visite d'une exposition réalisée par les lycéens de 1re en marchandisage visuel du lycée professionnel d’Arsonval à l’occasion des 500 ans de la Renaissance

14h25 - Arrivée du ministre à l’école de Pernay

15h55 - Arrivée du ministre au lycée François Rabelais de Chinon. Visite de plusieurs classes (option cinéma-audiovisuel, option théâtre, cours

de français). Table ronde sur les enseignements de spécialité en classe de 1re

17h45 - Installation du comité de pilotage départemental du déploiement du Service National Universel à la Préfecture d’Indre-et-Loire.