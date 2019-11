[En vitrine] 6 bonnes idées cadeaux de l’Echoppe Ephémère 2019 à Tours

Elle a ouvert Galerie Nationale.

[En vitrine] c'est la chronique d'Info Tours consacrée à l'actualité commerciale en Indre-et-Loire.

Chaque année c’est une tradition : pendant les semaines qui précèdent Noël des créatrices et créateurs d’Indre-et-Loire unissent leurs forces pour louer et animer une boutique éphémère en centre-ville de Tours. On l’a vue en haut de la Rue Nationale ou Avenue Grammont… Cette fois-ci vous devrez aller au fond de la Galerie Nationale, au bas des escaliers de la Fnac. Et ce n’est pas la première fois que ce commerce saisonnier s’installe dans ce quartier.

Pour l’édition 2019, pas moins de 23 styles à découvrir : bijoux, bougies, vaisselle, cartes, objets déco, matériel pour bébé… Les prix sont très variables : certains articles ne coûtent même pas 5€ quand d’autres sont à plusieurs dizaines d’euros, il y en a donc pour chaque budget. Dans tous les cas c’est la garantie d’un travail artisanal et, surtout, créatrices et créateurs se relaient pour animer la boutique ce qui permet de les rencontrer et de poser des questions.

On a fait un petit tour… Et on a eu quelques coups de cœur.

Manon Lacoste de Terre et Songes produit de très belles céramiques au design épuré, des formes rondes et modernes, des motifs élégants et chaleureux pour de la déco ou des bijoux.

Oubliez les boules à neige et découvrez des Mondes Marins sous cloche de verre avec des lampes par Coc'Art Créations. Aquariums sans poissons mais pas sans originalité, remplis de coquillages ou de sable. Et d'autres choses, aussi.

Travaillant la cire d’abeille de Touraine, Méline Leclerc de Ruchettes et Compagnie réalise d’élégantes bougies au design classique ou complètement fou. Il y a des petits Pères Noël adorables mais aussi des sphères aux reliefs saisissants.

Will Agrunas débarque lui avec des posters autour du cinéma ou des séries télé, et c’est très réussi.

Juste à côté, une série de tote-bags et de broches complètement loufoques, et donc cools (« Un jour j’aurais un chat » ; « Un jour j’aurais un oiseau »). Sans oublier « La véritable saucisse » pour que le froid ne passe plus (ou pour décorer), à 20€ pièce.

On terminera avec des objets en bois utiles ou décoratifs (stylos, mortier, coquetiers ou épouvantail), à la fois rétro et modernes.

L’Echoppe Ephémère de Tours est ouverte jusqu’à fin décembre Galerie Nationale. Plus d’infos sur Facebook ici.