[Photos du jour] Les hôtels poussent vite en haut de la Rue Nationale

Ils devraient ouvrir en 2021.

Le béton s’accumule en haut de la Rue Nationale. A l’arrêt pendant de longues années pour des raisons politiques ou judiciaires, le projet Porte de Loire a enfin démarré pour de bon cette année et après la pose de la première pierre ou l’arrivée des grues, difficile de manquer les différentes évolutions du chantier quand on passe dans le secteur de la Place Anatole France.

Lorsque nous avions publié quelques photos début octobre, l’hôtel côté ouest (futur 4 étoiles de 100 chambres) était déjà bien avancé, pas trop le côté est (le futur 3 étoiles de 70 chambres). Désormais, les deux bâtiments ont plusieurs étages (surtout le 4 étoiles) ce qui permet de se faire une petite idée du résultat final… même si les opérations vont encore durer une grosse année avant que l’on découvre l’aspect définitif aux bâtiments. Ces derniers seront recouverts de pierre et de verre pour s’accorder avec le patrimoine environnant.

Rappelons que les deux hôtels seront des bâtiments jumeaux avec 4 étages mais aussi des tours de 7 étages orientées vers le nord, donc vers la Loire. Au rez-de-chaussée, plusieurs commerces sont attendus mais on ignore encore quelles enseignes (sans doute des marques plutôt haut de gamme, et un restaurant gastronomique à l’ouest à hauteur du CCC OD). A l’est, le Musée du Compagnonnage dont l’entrée est aujourd’hui un peu masquée par les barrières de chantier disposera d’une vitrine directe sur la rue et la station de tram pour renforcer sa visibilité.

Une fois les deux hôtels inaugurés au printemps 2021 – sous des enseignes du groupe Hilton – le chantier se poursuivra avec la construction de logements au coin de la Rue du Commerce. Les bâtiments actuels qui hébergent encore le bar des Frères Berthom sera donc détruit, tout comme celui qui accueille le coiffeur Carpy de l’autre côté des rails du tramway. Des logements il y en aura aussi côté est, directement au-dessus des commerces et en voisinage direct avec l’hôtel 3 étoiles.