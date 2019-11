StorieTouraine, 19/11/19 – Un homme de 62 ans retrouvé 2 jours après sa disparition ; Faux calendriers distribués à Veigné ; Le gros défi de l’UTBM face à Nantes…

Et des nouvelles d’un projet de parc d’éoliennes à Charnizay.

la StorieTouraine vous fait un résumé quotidien de l'info en Indre-et-Loire. Voici l'édition de ce mardi :

Un sexagénaire disparu puis retrouvé…

Les gendarmes avaient lancé un appel à témoins lundi pour la disparition d’un homme de 62 ans résidant à Neuville-sur-Brenne. Il n’avait plus donné signe de vie depuis dimanche et a finalement été découvert en bonne santé. Les recherches sont donc terminées.

Issue malheureuse…

Là c’est une femme de 72 ans qui avait disparu depuis dix jours à Ballan-Miré. Son corps a été retrouvé dans une voiture dimanche à La Riche.

Faux pompiers à Veigné…

Les gendarmes alertent sur la présence de faux pompiers proposant des calendriers sur la commune de Veigné (et peut-être ailleurs en Indre-et-Loire, possiblement en tant qu’éboueurs ou facteurs). Les forces de l’ordre rappellent que les vrais pompiers se présentent en tenue au domicile. Le SDIS37 rappelle lui qu’ils ne demandent jamais à entrer dans les habitations et disposent d’une carte professionnelle.

Des nouvelles des éoliennes de Charnizay…

La société EuroCape New Energy veut monter un parc éolien avec 3 à 5 machines sur la commune et elle vient de rassembler 50 000€ pour implanter un mât de mesure météorologique qui doit préparer leur implantation. 103 donateurs ont participé à la collecte de fonds lancée au moment où l’appareil était installé puisqu’il fonctionne déjà depuis un mois et pour une période de deux ans. Rappelons que le projet est soutenu par le maire.

Rappel…

En raison de travaux l’A85 fermera dès 20h ce mardi soir entre Langeais et Bourgueil, dans les deux sens. Elle rouvrira ce mercredi matin à 7h.

Un défi en basket…

Ce mardi soir, Tours reçoit Nantes en 16e de finale de la Coupe de France. Nantes est un club de Pro B, donc un niveau au-dessus des Tourangeaux qui évoluent en Nationale 1. Au tour précédent, les Nantais ont sorti Chalon-sur-Saône, club du championnat Elite mais mal en point cette saison. Ils sont théoriquement supérieurs aux hommes de Pierre Tavano MAIS en 32e de final l’UTBM a déjà sorti un club de Pro B, en l’occurrence Poitiers. Autant dire que l’équipe sera sans doute motivée pour voir jusqu’où elle est capable d’aller… Coup d’envoi à 20h à Monconseil.

Et une demi-heure plus tôt…

Le TVB – qui n’a toujours pas gagné à l’extérieur depuis le début du championnat de Ligue A – va affronter Sète dans l’Hérault. On jouera la 8e journée de la compétition.

Tennis de table…

En championnat Pro dames, les joueuses de Joué-lès-Tours vont à Lille ce mardi soir pour la 3e journée de la compétition (elles cherchent toujours leur 1ère victoire). De son côté, la 4S de Tours qui évolue en Pro B messieurs se déplace à Metz à 19h30.