On attend beaucoup de monde pour la 3e édition du festival Au Tours du Rire

Un événement solidaire à l’Opéra de Tours.

Voici un tour du magicien Gus :

Un aperçu du travail du duo Giroud&Syotz :

Et un sketch de Gil Alma :

Tous ces artistes seront à Tours jeudi 21 novembre, pour la 3e édition du festival Au Tours du Rire. Cet événement créé en 2017 a été pensé pour aider Magie à l’Hôpital, association tourangelle au rayonnement national dont l’objectif est d’apporter des moments de bonheur à des enfants malades. « On réalise en moyenne un rêve d’enfant tous les deux jours. Samedi dernier nous en avons emmenés assister à l’émission Danse avec les stars de TF1, d’autres ont pu voir La France a un incroyable talent d’M6… Vendredi, deux enfants pourront aussi assister au concert de Matt Pokora au Grand Hall grâce à l’association » explique Ségolène Frotté, l’une des 5 salariées.

Des places en vente jusqu’au dernier moment

Magie à l’Hôpital est en recherche permanente de fonds pour poursuivre ses actions. C’est pour ça que la Jeune Chambre Economique de Tours avait imaginé Au Tours du Rire avant de passer le flambeau à l’association qui l’organise désormais de A à Z :

« Cette année nous allons accueillir plus de monde qu’en 2018 où 550 places avaient été réservées. L’orchestre et le balcon sont déjà remplis ».

Des tickets restent en vente sur Internet ou les points de vente comme Cultura pour les galeries, et il y aura de quoi acheter des entrées sur place le jour J.

Au Tours du Rire c’est désormais le plus grand événement annuel de Magie à l’Hôpital pour le grand public : C’est aussi une soirée où nous allons inviter une cinquantaine de personnes – enfants hospitalisés et leurs familles » indique Ségolène Frotté. Un moment pour assurer la promotion des actions réalisées tout au long de l’année, « car certaines personnes ne nous connaissent pas et viennent avant tout pour voir les artistes. »

10 rêves réalisés en une soirée

Le succès semblant s’installer, Magie à l’Hôpital compte bien pérenniser ce rendez-vous dans le temps en faisant venir les artistes grâce aux contacts de son directeur Eric Frot, tandis que la ville de Tours met le Grand Théâtre à disposition gratuitement.

En parallèle, tout au long de l’année, Magie à l’Hôpital bénéficie d’une grande liste de soutiens. Il y a quelques jours, elle recevait par exemple un chèque de 10 000€ après l’action menée en sa faveur lors des 10 et 20km de Tours, sans oublier que le plus long sandwich aux rillettes du monde a aussi été vendu afin de financer des rêves d’enfants hospitalisés à Clocheville ou ailleurs en France. Avec des fauteuils à 20€ (tarif unique) Au Tours du Rire devrait assurer la réalisation d’une dizaine d’opérations. Autant de sourires assurés pour des jeunes souvent en souffrance à cause de leur maladie.

Olivier Collet

Magie à l’Hôpital compte actuellement 70 bénévoles… Et elle en cherche d’autres ! Vous pouvez la contacter au 09 83 32 11 63.