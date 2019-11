StorieTouraine, 18/11/19 – Le Bvd Churchill a rouvert à Tours ; Un camion de bois renversé à Beaumont-en-Véron ; Une lampe à 304 000€ vendue à Tours…

On fait aussi le point sur le plan d’hébergement d’urgence pour l’hiver en Touraine.

Mise à jour si nécessaire, la StorieTouraine fait un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi :

Fini les perturbations…

Après 6 jours de fermeture à cause d’une fuite, le Boulevard Churchill de Tours a totalement rouvert entre le carrefour de Verdun et Saint-Sauveur. Des ouvriers ont été mobilisés tout le week-end pour reboucher le trou qui s’était formé sur la route.

Un camion renversé…

Un véhicule transportant du bois s’est couché sur la D749 lundi matin sur la commune de Beaumont-en-Véron. La circulation a été interrompue le temps de dégager la route. Personne n'a été blessé.

Un corps découvert à La Riche…

Un homme retrouvé inanimé dans une voiture ce dimanche après-midi. Il était sur la banquette arrière, à la hauteur de Simon Vautier. Une autopsie a été demandée mais il ne s’agirait pas d’une affaire criminelle.

Plan hiver en Indre-et-Loire…

A partir de ce lundi la préfecture d’Indre-et-Loire renforce ses mesures d’hébergement d’urgence avec un total de 670 places disponibles dans le département, 150 de plus qu’hors période hivernale. 20 places pour femmes et enfants ont notamment été créées et 25 pour des hommes seuls. 70 chambres d’hôtels sont mises à disposition chaque soir. Si vous voyez une personne en difficulté, faites le 115. C’est ce numéro qu’appellent les SDF pour trouver un hébergement. Mais souvent les places manquent.

Ce week-end, l’association Utopia 56 a par ailleurs attiré l’attention sur une jeune femme présentée comme ayant 16 ans. Originaire du Nigéria, elle a passé plusieurs nuits à la rue à Tours avant d’être hébergée par l’association. Le Conseil Départemental a lui estimé qu’elle était majeure refusant donc de l’accompagner. L’association dénonce un manque d’aide qui risque d’entraîner un recrutement des jeunes femmes par des réseaux de prostitution.

Et à propos de solidarité…

La ville de Tours et la Société d’Equipement de la Touraine annoncent la mise à disposition d’un local de 400m² dans la zone du Menneton près du Cher à l’ouest de la commune. Il sera dédié à l’association United Riders, association de motards qui vient en aide aux sans abris et qui a d’ailleurs réalisé une action solidaire Place Jean Jaurès le 11 novembre dernier.

Ce local lui permettra de stocker des dons à destination des plus démunis : des produits d’hygiène mais aussi des jouets, meubles ou articles de puériculture à destination de personnes qui emménagent dans de nouveaux logements, mais aussi de foyers, structures d’accueil et/ou médicalisées. United Riders organise également des maraudes régulières en ville à Tours.

Vente aux enchères…

Ce dimanche le CCC OD de Tours accueillait une vente aux enchères d’objets d’art et de design avec notamment une lampe du Suisse Giacometti adjugée 304 000€ (avec les frais), mais aussi trois sculptures attribuées à l’artiste Calder (qui a vécu en Touraine à Saché) parties pour un total d’environ 110 000€. L’une d’entre elles a été acquise par une ancienne commerçante tourangelle, les deux autres par le Musée des Arts Forains de Paris.

Cirque de Noël à Luynes…

Le cirque Georget vient d’ouvrir la billetterie de son spectacle de fin d’année. Premières séances le 30 novembre. Tarifs : entre 11 et 39€. Les derniers spectacles sont prévus le 4 janvier et attention certains d’entre eux sont déjà complets.