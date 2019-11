TOURS : 5 mois de travaux à l’Hôtel Gouin

Ils débutent ce lundi 18 novembre.

C’est l’un des plus beaux monuments de Tours, logé derrière une grande grille de la Rue du Commerce. Construit à partir de 1510 par un ancien maire de la ville, l’Hôtel Gouin est aujourd’hui une propriété du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Sa dernière restauration date de 2014-2015 et depuis c’est un lieu culturel qui accueille plusieurs expositions par an, souvent de grande ampleur. A l’arrière on trouve également une résidence d’artistes.

A partir de ce lundi 18 novembre 2019, le monument qui avait été en partie détruit lors d’un grand incendie pendant l’année 1940 va bénéficier d’un chantier de rénovation intérieur comme l’a annoncé le président du Département Jean-Gérard Paumier : un sas doit être créé à l’entrée ainsi que de grands panneaux en doublage des murs pour l’affichage des œuvres d’art. L’éclairage sera également changé dans tous les étages, pareil pour les badigeons et les enduits. Enfin la sécurité incendie sera améliorée.

L’objectif de cette intervention est de « permettre à ce monument d’accueillir des œuvres venant de collections nationales » selon l’élu. Les opérations sont évaluées à 300 000€ et elles doivent s’achever fin mars 2020.

Cette année, les deux expositions présentées à l’Hôtel Gouin ont plutôt bien fonctionné avec 21 000 visites pour l’accrochage d’œuvres d’art diverses de la galerie Capazza et 13 000 personnes venues voir l’exposition sur les Etoiles du Cirque cet automne. Le programme pour 2020 n’est pas encore connu.