Bd Churchill, A10, Lamartine... Les travaux du moment en Indre-et-Loire

Pour la semaine du 18 novembre 2019.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les travaux qui perturbent la circulation en Touraine (prévenez-nous de ceux en cours dans votre commune par mail !). On commence par rappeler que jusqu'à lundi 18 novembre à la mi-journée, le Boulevard Churchill de Tours est fermé dans le sens Verdun / Saint-Sauveur car il faut reboucher un trou qui s'est formé après une fuite d'eaux usées dans le sous-sol. Les bus de la ligne 5 de Fil Bleu sont déviés dans les deux sens à cet endroit.

Rappelons aussi que la Rue Lamartine de Tours est encore fermée toute la semaine pour travaux et que la Rue Edouard Vaillant est coupée en partie au niveau du Champ Girault en direction de la Rotonde. Des déviations sont mises en place, respectivement par les Halles et Velpeau.

A Joué-lès-Tours, En raison d’abattage d’arbres rue du Gravier, les arrêts Quatre Bornes, Jonquilles, Clos Robert et Bernard ne sont pas desservis par la ligne 15 de Fil Bleu et la circulation automobile est perturbée.

Et maintenant les travaux sur les autoroutes :

A10 :

Du lundi 18 novembre à 10h au jeudi 21 novembre à 8h, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 1 km entre Chambray-lès-Tours (n°23) et la bifurcation des autoroutes A10/A85, dans les deux sens de circulation.

Du lundi 18 novembre à 9h au jeudi 21 novembre à 20h, jour et nuit : fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24) en provenance de Bordeaux.

Durant la nuit du mardi 19 novembre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24) en direction de Paris.

A10xA85 :

Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.



A85 :

Nuit du mardi 19 novembre de 20h à 7h : fermeture de l’A85 entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7) dans les deux sens de circulation.

Du lundi 18 novembre au dimanche 24 novembre, jour et nuit, week-end compris : fermeture de la sortie de l'échangeur de Langeais (n°7) en provenance d’Angers.