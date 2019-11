EN IMAGES : Record du monde ! Tours bat Le Mans avec un sandwich aux rillettes de 74m40

Et en plus il était bon.

Il n'y a pas très longtemps, nos voisins du Loir-et-Cher ont réalisé la plus grosse tarte tatin du monde soit un dessert de plus de 300kg dégusté à Lamotte-Beuvron. Un exploit, en attendant de savoir si la performance similaire et plus lourde d'une ville de Mayenne est validée. A chaque département sa spécialité et en Touraine nous avons les rillettes IGP. Ce samedi 16 novembre dans le cadre du salon Ferme Expo au Parc des Expositions de Tours charcutiers et boulangers du 37 se sont donc unis avec l'ambition de confectionner le plus long sandwch aux rillettes du monde.

Techniquement, c'est moins difficile que de réaliser une seule tarte tatin géante dans un grand moule. Là, il a suffi de couper des baguettes en deux et de les tartiner, puis de les aligner les unes à la suite des autres sur des trétaux au beau milieu d'une allée du Hall B du Parc Expo. Pas très photogénique, d'autant plus en ce jour bien gris, mais odorant. Surtout, visiteurs et visiteuses ne pouvaient pas le manquer en traversant le salon de l'agriculture tourangeau.

Plus de 150 baguettes et 50kg de rillettes ont été nécessaires pour mener à bien l'opération. Dès 9h30, les représentants des boulangers et des charcutiers tourangeaux ont mobilisé 80 personnes pour s'occuper de la préparation, "et on a eu plus de monde que ce que l'on pensait" nous confiait Philippe Desiles, président de la Fédération des Boulangers d'Indre-et-Loire. La confrérie des rillettes de Tours était évidemment de la partie !

A midi, l'huissier de justice mandatée pour l'événement s'est positionnée au bout de l'allée. Avec une machine à roulettes, elle a remonté tout le hall le long des baguettes pour mesurer précisément la taille du sandwich préalablement recouvert de film alimentaire. Il y avait une référence : le record réalisé dans la Sarthe (avec des rillettes du Mans), en l'occurrence un peu plus de 72m en hommage au numéro 72 porté par le département. Pour cette première tentative, l'Indre-et-Loire n'a pas visé beaucoup plus haut puisque son objectif était de réaliser un casse-croûte de 74m, soit 2x37 en référence - évidemment - au numéro du département.

Boulangers et pâtissiers sont aussi bons calculateurs puisque même s'il a fallu chercher à la hâte une dernière baguette pour compléter la réalisation celle-ci atteint 74m et 40 centimètres !

Porté par les exposants du salon, les élus et petites mains qui ont participé à son élaboration, le sandwich a ensuité été découpé en parts pour être vendu au profit de l'association Magie à l'Hôpital qui réalise les rêves d'enfants avec des problèmes de santé. Chaque portion valait 2€ et il y en a plus de 600 qui étaient déjà parties vers 13h30. Voilà donc un défi pour faire le buzz et déclencher une guéguerre amicale avec Le Mans autour des rillettes (en plus de celle qui existe déjà pour savoir lesquelles sont les meilleures), les artisans espéraient aussi en profiter pour attirer l'attention sur leurs métiers, le député Daniel Labaronne (Amboise) rappelant par exemple que "90% de la production de rillettes de Tours se fait sur le territoire de la 2e circonscription d'INdre-et-Loire)."

Possible maintenant que les Sarthois souhaitent prendre leur revanche, puis que les Tourangeaux renchérissent. En attendant voici notre reportage photo sur cet événement :