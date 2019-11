StorieTouraine, 16/11/19 – 230 élèves de Chinon confinés pour fuite de gaz ; Fugue d’un ado à Descartes ; Nouveau (jeune) patron pour le RN37…

Et retour sur le procès de deux Gilets Jaunes de Touraine à Paris.

La StorieTouraine fait un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi…

Procès parisien pour Ambre et Franck…

Le couple de Montlouis engagé depuis un an dans le mouvement des Gilets Jaunes comparaissait ce vendredi (pour la 4e fois) au tribunal de Paris pour des faits de vol en mars lors d’une manifestation ayant notamment entraîné le saccage du restaurant Le Fouquet’s sur les Champs Elysées. Des objets du restaurant qu’ils affirment avoir emportés avec l’autorisation du personnel ont été découverts chez eux après une publication de photos sur les réseaux sociaux ce qui a conduit à leur interpellation. 4 mois de prison avec sursis ont été requis pour les deux Tourangeaux de 30 et 43 ans + 70h de travail d’intérêt général à effectuer. Le jugement sera rendu le 4 décembre.

Fuite de gaz à Chinon…

Survenue dans l’après-midi Place Mirabeau, elle a nécessité le confinement de 230 élèves de l’école Mirabeau. La fuite a finalement été réparée après l’intervention de GRDF et sans aucun dommage. Les autorités sont par ailleurs passées dans les classes pour rassurer les enfants et leur expliquer la procédure qui avait été engagée, selon la préfecture d’Indre-et-Loire.

Fugue d’adolescent…

Vendredi en fin de journée, les gendarmes d’Indre-et-Loire ont alerté sur la disparition d’un ado de 13 ans à Descartes : il avait fugué du collège. Après plusieurs heures de recherches, Jordy a finalement été retrouvé sain et sauf.

Le Rassemblement National 37 a un nouveau N°1…

Daniel Fraczak a récemment quitté la direction de la section tourangelle du parti de Marine Le Pen il lui fallait donc un remplaçant. On a découvert son nom ce vendredi : Matthieu Faury, 33 ans, travaillant dans une entreprise de fret ferroviaire et résident de Dolus-le-Sec. Par ailleurs, sans surprise, c’est Gilles Godefroy qui conduira la liste du parti pour les élections municipales de Tours les 15 et 22 mars 2020. Le conseiller régional, élu au conseil municipal depuis 2014, fera notamment un tandem avec Stanislas de la Ruffie N°3 de la liste (aucune femme n’a encore été présentée pour être N°2…).

La victoire du TVB…

Battu 3-0 à Rennes il y a une semaine, le Tours Volley Ball a infligé la même correction à Nice ce vendredi soir à Grenon. De quoi se rassurer après 7 journées du championnat de Ligue A. Tours est 7e.

L’agenda des sports…

Ce samedi soir à 20h, les basketteurs de l’UTBM reçoivent Vanves à Monconseil et doivent battre le promu après deux échecs consécutifs dans le championnat de Nationale 1. Ils recevront aussi Nantes mardi en Coupe de France.

En hockey, les Remparts de Tours se déplacent à Neuilly-sur-Marne à 18h30. Leurs homologues féminines reçoivent Neuilly à 20h30 à la Patinoire de Tours.

En foot, le Tours FC reçoit Chauray en Coupe de France ce samedi à 17h. Le club de National 3 est opposé à une formation du niveau inférieur (Régional 1). Le match se déroulera à la Vallée du Cher.

Un match reporté…

Ce samedi, les footballeurs de Montlouis devaient aussi jouer en Coupe de France, contre l’AF Virois mais la mairie a décidé qu’il n’était pas possible d’utiliser le terrain. Le match est donc reporté à une date ultérieure pas encore déterminée.