[Photo du jour] 3 choses à savoir sur le grand sapin installé à Jean Jaurès pour Noël 2019

Il a été mis en place jeudi.

C’est une tradition : chaque année, la ville de Tours fait venir un sapin géant devant l’Hôtel de Ville pour marquer le coup d’envoi de la période des fêtes de fin d’année. L’arbre en question est arrivé jeudi. On vous dit tout sur lui.

1 – Il vient d’Esvres-sur-Indre

Après un appel relayé notamment par les réseaux sociaux, la ville de Tours a réussi à trouver un sapin qu’on voulait bien lui donner. Il s’agit en général de particuliers qui auraient de toute façon coupé l’arbre présent sur leur propriété. Cette année, c’est Mr Hamieu – habitant d’Esvres-sur-Indre – qui a proposé le sien.

2 – Il mesure 17m de haut pour 6m d’envergure

Et ça n’a pas été une mince affaire de l’amener jusqu’au centre-ville de Tours puisqu’il a fallu un convoi exceptionnel (grue et porte char) et un encadrement par la police municipale. Des élagueurs et jardiniers ont également été mobilisés.

3 – Il ne s’illuminera pas avant le 22 novembre à 18h

C’est la date retenue pour le coup d’envoi des festivités de fin d’année à Tours avec le lancement du Marché de Noël Boulevard Heurteloup, des illuminations dans la ville ou encore de la Patinoire de Noël Place Anatole France. En plus du grand sapin, une cinquantaine de sapins naturels ou sapins blancs sera nstallée sur la surface de la Place Jean Jaurès. 80 autres sapins prendront place sur le Marché de Noël et près de la gare et une vingtaine Place Anatole France.

Photos : Pascal Montagne