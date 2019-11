ReplayTouraine #11 : Gros trou dans un boulevard, cirques avec animaux… 5 infos qui ont marqué la semaine

On revient aussi sur la manifestation des professionnels de santé tourangeaux.

Vous n’avez pas vraiment suivi l’actu cette semaine en Indre-et-Loire ? Chaque samedi on vous fait un récap en images avec le ReplayTouraine. Voici l’édition du 16 novembre :

1 – Enorme trou = énorme bouchon

Quand il y a tout à coup une grosse fuite sur une canalisation qui date des années 70, c’est embêtant. C’est ce qu’il s’est passé mardi après-midi Boulevard Churchill à Tours, sur les deux voies qui relient le carrefour de Verdun au rond-point Saint-Sauveur. Une conduite d’eaux usées reliée à la station d’épuration de La Riche a lâché, et le sol s’est effondré. Impossible de laisser circuler des véhicules à cet endroit. Des engins de chantier ont été envoyés sur place immédiatement pour remplacer le tuyau et réparer la route. Ça devait d’abord être terminé jeudi, puis vendredi. Finalement il faudra attendre lundi 18 à la mi-journée. Selon la mairie de Tours c’est la 1ère fois qu’un tel couac survient depuis de nombreuses années.

2 – Le Die in des professionnels de santé

500 personnes allongées devant les locaux de l’Agence Régionale de Santé jeudi après-midi au pied du Champ Girault à Tours… Elles répondaient à l’appel des syndicats du CHU de Tours et du collectif Notre Santé en Danger pour réclamer plus de moyens à l’hôpital, des créations de postes et des ouvertures de lits notamment. Les manifestantes et manifestants ont par ailleurs témoigné de la difficulté de leurs conditions de travail devant une représentante de l’ARS. Cette journée a vu des manifestations similaires organisées dans toute la France alors que l’hôpital est en crise depuis 7 mois (plus de 250 services d’urgence en grève). Le 1er ministre devrait annoncer de nouvelles mesures mercredi 20 novembre.

3 – L’abandon

C’est une figure du Parti Socialiste en Touraine. Conseiller municipal de Joué-lès-Tours, proche du président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau, Vincent Tison devait conduire la liste de gauche pour les élections municipales jocondiennes prévues les 15 et 22 mars 2020. Cette semaine on a appris qu’il se retirait de la course après des soucis de santé. L’ancien 1er secrétaire départemental du parti Francis Gérard pourrait le remplacer après avoir été battu par Vincent Tison lors d’un vote interne organisé auprès des militants.

4 – Adieu les cirques avec animaux sauvages

Le lobbying incessant des animalistes a payé à Tours. Mercredi le conseil municipal a publiquement voté un vœu pour dire non à la présence de cirques avec animaux sauvages sur son territoire, imitant des grandes villes comme Paris mais aussi des communes tourangelles comme La Riche et St-Pierre-des-Corps. Une initiative saluée par les associations qui défendent les droits des animaux.

5 – -M- en furie… et en 3D

Le chanteur de Machistador ou Ondes sensuellesétait à Tours jeudi soir, au Grand Hall. 9 000 personnes dans la salle mais juste lui sur scène, avec sa guitare et des machines. Un show épique, avec des visuels en 3D (on avait remis des lunettes à son effigie dans la foule pour suivre la soirée).

BONUS – Un immeuble abandonné

D’ici l’été 2020, la barre 37 du Sanitas située au sud de la Place Saint-Paul sera rasée. On l’a visitée une dernière fois et on vous raconte sur 37 degrés.