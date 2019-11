StorieTouraine, 15/11/19 – Un corps en forêt à Chambray ; 33 techniciens de la région en renfort face à la neige ; 275 militaires mutés en Touraine…

Et 8 millions d’€ de subventions pour soutenir des projets du département.

La StorieTouraine résume l’essentiel de l’info dans le département. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

Un corps découvert à Chambray…

D’après plusieurs sources, il a été retrouvé dans un fossé, au cœur d’un bois de la commune ce jeudi. Il s’agit de la dépouille d’Olivier Tony, un jeune de 17 ans victime d’une agression très violente il y a un peu plus de semaine à Noisy-le-Sec en région parisienne, au bord du Cana de l’Ourcq (Seine-St-Denis). La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux mais depuis on ne savait pas ce qu’il était advenu de la victime qui semble donc avoir été transportée sur 250km avant d’être localisée décédée. Dans cette affaire gérée par le parquet de Bobigny, 4 personnes ont été interpellées dont deux qui se trouvaient toujours en garde à vue vendredi matin, une en détention provisoire et la dernière libre mais mise en examen.

Face à la neige, des renforts du Val de Loire…

Ce jeudi soir, d’importantes chutes de neige ont touché la Vallée du Rhône, notamment l’Isère où un sexagénaire est mort et un jeune homme a été gravement blessé lors de la chute d’un arbre. Par endroits on a dépassé les 30cm de poudreuse et vendredi matin on recensait plus de 300 000 foyers privés d’électricité. Afin de rétablir le courant au plus vite, l’entreprise Enedis chargée de la gestion du réseau a envoyé 33 techniciens du Centre-Val de Loire dans la zone. La plupart sont à L’Arbesle près de Lyon, les autres à Valence.

8 millions d’€ de subventions pour l’Indre-et-Loire…

La somme attribuée pour différents projets lors de la dernière commission permanente du Conseil Régional. Citons-en quelques-uns :

81 400€ pour moderniser l’Espace Ligeria de Montlouis

113 800€ pour moderniser le parc du Bois de Plante de La Ville-aux-Dames

216 500€ pour la construction de la médiathèque de Monts

133 800€ pour la création d’un restaurant-bar à Beaumont-Village

75 000€ pour la rénovation de la Collégiale Saint-Ours de Loches

140 000€ pour la mise en place d’une formation d’aide-soignant à Amboise

10 000€ pour organiser des Assises de l’Œnotourisme à Tours

67 771€ pour création un hôtel à Ports-sur-Vienne

Tours 4e métropole la plus attractive…

C’est ce que dit une étude d’Arthur Loyd à lire ici : https://www.arthur-loyd.com/media/livreblanc/1-100/92/barometre-arthur-loyd-2019-attractivite-des-metropoles.pdf

Et justement des militaires vont arriver…

Dans le cadre de la réorganisation de l’administration de l’Etat, confirmée ce jour par le Premier Ministre Edouard Philippe Tours accueillera 40 personnes des services centraux du Secrétariat Général pour l’Administration (SGA) d’ici à 2022 et 275 personnes de l’Etat-major des Armées, de 2019 à 2025. En outre, d’ici 2022, Saint-Cyr-sur-Loire accueillera 43 personnes du service de l’assurance automobile du Ministère de l’Intérieur selon le député LREM Philippe Chalumeau.

Le TVB doit rebondir !

Après une défaite 3-0 à Rennes le week-end dernier, le champion de France de volley en titre accueille Nice ce vendredi soir à Grenon pour la 7e journée de Ligue A. Début du match à 20h.

Les Chambraisiennes en 8e de finale…

Les handballeuses du CTHB ont battu Le Havre 26-24 ce jeudi soir en 16e de finale de la Coupe de France et poursuivent donc l’aventure malgré un succès complexe.