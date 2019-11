Défilé de chevaux, jeux de société, arts de la table… On fait quoi ce week-end en Indre-et-Loire ?

Il y a également du sport. Beaucoup de sport.

Chaque vendredi sur Info Tours, on sélectionne des idées de sorties pour votre week-end. On vous a déjà parlé :

Et voici ce qu’on peut également vous conseiller…

Hue !

Dans le cadre de Ferme Expo, un défilé de chevaux est prévu dans le centre de Tours samedi dès 10h. Itinéraire : Parc Expo, Rue Edouard Vaillant, Gare de Tours, Opéra, Rue Nationale, Les Halles (à 11h), Bd Béranger, Place Jean Jaurès (11h30), Place Saint-Paul, la Rotonde et retour au Parc Expo. Au total on y verra une trentaine de cavaliers.

Un week-end de jeux chez Courteline à Tours, 48 Rue Georges Courteline…

C’est samedi et dimanche dès 14h, entrée gratuite avec un jackpot dans un casino éphémère, un tournoi « Welcome to your perfect home » le dimanche (initiation possible pendant le week-end). Lots et jeux « Welcome » à gagner.

Et aussi : espace ludique 2/6 ans, jeux de société pour tous, rencontres avec des créateurs de jeux, espace jeux d’échecs le samedi, tournoi de Troll-Ball le dimanche…

Buvette et goûter sur place.

Un festival à Rouziers !

La 4e édition du Festival des 4 Temps ce vendredi dès 19h30 et samedi à 19h Salle des Quatre Vents. Avec The Mom's / LOS TRES PUNTOS - OFFICIEL / Les Caméléons. Pour réserver vos places c'est ici.

Expo commentée sur Balzac au Musée des Beaux-Arts de Tours…

À travers une sélection de documents issus des collections précieuses de la Bibliothèque (épreuves corrigées du roman Béatrix, correspondances, éditions originales ou bibliophiliques), mais aussi quelques documents prestigieux prêtés par la Bibliothèque nationale de France (manuscrit d’"Une Ténébreuse affaire") et le Musée Balzac de Saché (épreuves corrigées du "Lys dans la vallée", correspondances), découvrez les liens qui unissent l’écrivain à sa province natale et la manière dont il la met en scène dans son œuvre.

C’est samedi de 14h30 à 15h30.

Séance de cinéma…

Les cinémas Studio (Rue des Ursulines) accueillent souvent des projections pour tous publics mais dont l’ambiance est pensée pour les personnes en situation de handicap. Leur nom : Ciné-ma différence. Il y en a une ce samedi 16 à 14h15 avec le film Demain est à nous.

Pitch : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur tous les fronts.

Une petite histoire…

A faire avec les enfants de 0 à 4 ans samedi matin de 11h à 11h30, lecture de contes à la bibliothèque des Fontaines à Tours.

Pour les plus grands…

Direction le Salon Studyrama des études supérieures de 9h30 à 17h au Palais des Congrès Vinci. Plus de 2 000 personnes sont attendues pour découvrir différentes offres de formations. De grandes écoles régionales et nationales seront présentes avec notamment un accent particulier sur les formations du numérique.

Ça va plaire aux amateurs de belle vaisselle…

La salle Ida de l’Aigle de Noyant accueille une exposition inédite autour des arts de la table sur différents thèmes (chasse, mariage, argent…). Des tables décorées avec des fleurs ce dimanche 17 novembre toute la journée. Entrée gratuite.

Ça va plaire aux amateurs de sport…

En rugby, Tours reçoit Auray dimanche à 15h à Tonnelé, et match Excellence B à 13h30. Entrée : 6€.

En volley, Tours reçoit Nice au Palais des Sports ce vendredi à 20h. Billet adulte : 10€.

En basket, Tours reçoit Vanves samedi à 20h à Monconseil. Tarif plein : 8€.

A Joué il y aura du roller derby à l’Arche de Lude Rue Montgolfier. Samedi ouverture des portes à 12h, match de Tours à 15h et 3 matchs au total dans l’après-midi. Dimanche les Tourangelles jouent à 12h30. Participation libre à l’entrée. Détails ici.