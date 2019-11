StorieTouraine, 14/11/19 – Boulevard Churchill fermé jusqu'à lundi ; La Touraine championne du recyclage ; Un Tourangeau 3e du Championnat de France de FootGolf…

Et retour sur une affaire d’escroquerie.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

---------

Des nouvelles du Bd Churchill...

L'axe qui longe le quartier des Rives du Cher est fermé du carrefour de Verdun vers le rond-point St Sauveur depuis mardi après-midi à cause d'un trou qui s'est formé après une fuite sur le réseau d'assainissement à 5m50 de profondeur. Les réparations prennent du temps. La réouverture de l'axe emprunté par 16 000 véhicules par jour était annoncée ce vendredi 15 novembre au soir et finalement ce sera lundi 18 à la mi-journée. Des opérations se poursuivront tout le week-end pour reboucher le trou. Evitez donc le secteur dans ce sens pour ne pas vous retrouver dans les bouchons !

Trois motos détruites…

Et ce lors d’une opération menée dans une casse de St-Pierre-des-Corps ce jeudi. Les engins avaient été saisis dans des immeubles de Tours avec la complicité des bailleurs sociaux. Ces derniers ont signé une convention avec la ville pour signaler les véhicules cachés dans les bâtiments ayant participé à des rodéos urbains.

Condamnation pour escroquerie…

Un couple d’ambulanciers a été condamné au tribunal de Tours ce jeudi. Ces ambulanciers de 38 et 39 ans basés à Chambray avaient été jugés en mai pour escroquerie, travail dissimulé, abus de biens sociaux et blanchiment d’argent. Ils devront verser 660 000€ à l’URSSAF et à la Sécurité Sociale (160 000€, le reste pour l’URSSAF). Un jugement pour sanctionner l’emploi de 22 personnes non déclarées de 2012 à 2016 ou produisaient des factures falsifiées. Ils auront désormais interdiction de gérer une entreprise.

Les chiffres du recyclage en Touraine…

En 2018, chaque habitant de la région Centre-Val de Loire a trié en moyenne 75,8 kg d’emballages ménagers et papiers. C’est ce que nous dit une étude de CITEO publiée ce jeudi. La région dépasse ainsi la moyenne nationale (70,4 kg/hab). Pour le verre, tri en progression de 2,25% en un an, en revanche léger recul du tri des papiers (-2,2%).

En 2018, chaque habitant d’Indre-et-Loire a trié en moyenne 83,55 kg d’emballages ménagers et de papiers soit +18,7 % par rapport à la moyenne nationale.

- Emballages légers : 18,84 kg/hab

- Verre : 39,51 kg/hab

- Papiers : 25,20 kg/hab

Déménagement d’agences retraite…

Les agences retraite de la Carsat de Joué-lès-Tours et Tours s’installent dans de nouveaux locaux dès le lundi 25 novembre 2019 pour ne former qu’une seule agence au 31 rue Jacques-Marie Rougé à Tours. En raison du déménagement, les agences retraite de Tours et Joué-lès-Tours seront fermées du 18 au 22 novembre.

Un débat sur l’hydrogène…

Il est organisé jeudi 21 novembre à St-Pierre-des-Corps dans le cadre de la Semaine de l’énergie et du développement durable avec notamment la présence de l’entreprise locale Socofer pour présenter une locomotive à hydrogène. Ce sera à 18h30 à la salle des fêtes. D’autres manifestations sont prévues dès le lundi 18 à 17h comme un débat sur les nouveaux métiers pour transformer la ville mardi 19 à 18h30.

Tours connait son adversaire…

Le TVB affrontera Paris en demi-finale de la Coupe de France de volley. A suivre le 13 mars dans la capitale. Rappelons que le TVB est tenant du titre.

De bons résultats pour le FootGolf à Tours…

Après 35 étapes jouées sur la France entière, 95 joueurs qualifiés durant la saison se retrouvaient du 9 au 11 novembre 2019 près de Nice, pour une finale avec 6 joueurs tourangeaux dont Nicolas PUSSINI 3e du Championnat de France; consolidant sa place parmi l’élite à 34 ans (4ème de la Coupe du Monde 2018, Vice-Champion de France 2018, Vice-Champion d’Europe 2019, 3 fois vainqueur d’une étape du Championnat de France en 2019...). Ce résultat lui assure une place en Equipe de France 2020 pour participer notamment à la prochaine Coupe du Monde au Japon.

Privée de Coupe du Monde en 2018 la Tourangelle Charlotte AMAURY – 32 ans – termine elle 4e lui permettant de porter également la tunique tricolore. La décision d’emmener Charlotte à la prochaine Coupe du Monde appartient donc au sélectionneur Aldo BALESTRA nous indique le Touraine FootGolf Club, l’un des 10 meilleurs clubs du pays.