StorieTouraine, 13/11/19 - Appels à témoins après des disparitions ; Les personnels de santé dans la rue à Tours ; Attention aux faux calendriers...

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’info en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Disparitions inquiétantes...

A la mi-journée, la police de Tours a signalé la disparition d’une femme de 50 ans vue pour la dernière fois mardi 12 novembre au Sanitas. Elle a été retrouvée en quelques heures. En revanche à Ballan-Miré une femme de 72 ans reste recherchée et ce depuis le 9 novembre. Michèle Meunier était en voiture (une Fiat), mais sans portable. Appelez le 17 si vous en savez plus.

Un homme retrouvé pendu à Loches...

Selon la NR il a été découvert mort vers 7h par un agent municipal dans un parc public de la ville. La victime sera autopsiée. Une enquête est ouverte.

Manifestation des personnels du CHU...

Elle est prévue ce jeudi 14 novembre à partir de 15h Place Jean Jaurès. Le défilé empruntera le Boulevard Heurteloup, il passera également par la préfecture avant de revenir devant l’Hôtel de Ville. L’objectif de l’intersyndicale regroupant notamment la CFDT, la CGT, Sud et FO (ainsi que le collectif Notre Santé en Danger) est de « défendre notre système de santé » : « Les conditions de travail des professionnel(les) et la qualité de prise en charge de la population dans les établissements de la santé s’aggravent depuis des années suite aux politiques d’austérité imposées par les gouvernements. De nombreuses luttes s’enracinent et font tache d’huile : les EHPAD, les urgences, le collectif inter-urgences, le collectif inter-hôpitaux, le printemps de la Psychiatrie. »



L’idée est de dénoncer les fermetures d’établissements, des créations de postes, ou encore une augmentation des salaires. Une manifestation est aussi à Paris.

Manifestation d’étudiants...

Ils se sont réunis devant le CROUS de Tours mardi soir à 18h pour dénoncer la précarité grandissante des jeunes qui font des études. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans toute la France après l’immolation par le feu d’un jeune en grande difficulté financière vendredi dernier à Lyon.

Promo avant Noël...

Ce mercredi, l’entreprise WKD de Tauxigny proposait des milliers de jouets à prix bradés pour la 5e fois à 6 semaines de Noël. Une opération qui a connu un grand succès avec des centaines de visiteurs dès l’ouverture.

La distribution des calendriers a commencé...

Informations donnée par Tours Métropole. Ses éboueurs débutent en ce moment leur tournée pour les étrennes 2019. Ils doivent présenter spontanément une carte professionnelle en sonnant chez vous. Cette année leur calendrier représente des agents et leurs camions devant des lieux emblématiques de Tours. En cas de doute, car il y a souvent de faux agents qui se font passer pour des éboueurs, vous pouvez prévenir les forces de l’ordre.

Basket...

Deuxième défaite consécutive de l’UTBM battu mardi soir à Vitré en Bretagne dans le cadre du championnat de Nationale 1. Le score : 66-61.

Prix Touraine Métiers d’Art...

Il a été remis ce week-end lors du salon l’Art au Quotidien au Vinci. Matéo Cremades - sculpteur sur parchemin, le seul de France - et Corinne Tual - spécialiste des fresques qui a notamment travaillé au château de Véretz - ont été récompensés. Corinne Tual sera du coup invitée de l’édition 2020 de l’événement.

Concours des Jeunes Inventeurs à Monts...

L’édition 2020 aura lieu le week-end des 16-17 mai et les inscriptions sont ouvertes ! Les 11-25 ans peuvent participer à cette 24e édition. 6 000€ de prix seront distribués dont un premier prix à 1 000€ avec inscription au concours Lépine. Pour candidater, vous avez jusqu’au 31 mars 2020 via ce lien.